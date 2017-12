"Tiger aus Madras" zieht an der Nr. 1 im Blitzschach vorbei und sichert sich Gold bei den Weltmeisterschaften 2017

London (ots/PRNewswire) -Viswanathan Anand nimmt den finalen Gegner der Blitzpartien insVisier, während Ju Wenjun das diesjährige Turnier mit Aussicht aufdie Krone dominiert.In der finalen Begegnung 2017 der weltweit besten Schachspielergewann der indische Großmeister Viswanathan Anand (bekannt als "Tigeraus Madras") gestern die Krone der Schachweltmeisterschaften bereitszur Halbzeit der Eröffnungsrunde der 2017 King Salman World Open andWomen's Rapid Chess Championships.Das Opening der Blitzpartien ereignete sich am Dienstag imkegelförmigen Apex Convention Centre im Herzen von Riad,Saudi-Arabien.Saudi-Arabien hieß die Spielerinnen und Spieler aus 55 Ländernwillkommen, darunter 10 Herren und 11 Damen, die jeweils zu denSpitzenspielern weltweit gehören. Es gab ein spannendes undfesselndes Aufgebot an Blitzpartien und Schach-Liebhaber von überallher kamen in den Genuss einiger aufregender Begegnungen und erlebtenzahlreiche Überraschungen über die gesamten Eröffnungsrunden hinweg.Den höchsten IQs weltweit ausgesetzt, blieb Anand im Verlaufdieser erinnerungswürdigen Weltmeisterschaft, welche an allen dreiTagen voll besucht war, ungeschlagen.Anand konnte Vladimir Fedoseev (RUS) mit 2-0 im finalen Playoffschlagen und versetzte die Zuschauer in Erstaunen als er in einem dernervenaufreibendsten Spiele des Turniers an der Nr. 1 derWeltrangliste, Magnus Carlsen (NOR), vorbeizog."Ich bin so dermaßen glücklich! Ich habe überhaupt nicht damitgerechnet - ich habe zwar schon sehr viele Titel im Blitz gewonnen,aber in letzter Zeit durchlief ich eher eine Durststrecke", so derfreudestrahlende Anand nach dem letzten Tag des Blitz-Turniers.Die Weltmeisterschaft der Damen war nicht weniger spannend. Diechinesische Großmeisterin Ju Wenjun dominierte das Turnier der Damenauf ganzer Linie vom Start bis zum Schluss und gewann dieGoldmedaille - sie war die einzige Spielerin mit einer Gewinnrate vonfast 80 %.Es besteht kein Zweifel, dass sowohl Anand als auch Wenjun alsFavoriten der heutigen Blitzpartien gelten. Anand wird jedoch die Nr.1 der Weltrangliste, Carlsen, genau im Auge behalten. "Ein Doppelsiegwäre durchaus verlockend, aber Magnus ist - wie soll ich sagen - einGigant! Er gewinnt Spiele scheinbar mühelos und gilt erneut als dergroße Favorit. Aber dennoch werde ich im Blitz versuchen, mein Besteszu geben."Eins ist gewiss - Schach-Fans aus aller Welt werden der nächstenPhase des Turniers mit Argusaugen beiwohnen.Hochauflösende Fotos sind über folgenden Link erhältlich:http://www.gettyimages.co.ukPressekontakt:07960 950 287 / CatherineAnne.smiles@tvcgroup.comOriginal-Content von: King Salman World Open and Women's Rapid Chess Championships, übermittelt durch news aktuell