TigerWit Group erwartet deutliches Wachstum und plant weitere Expansion

TigerWit Group freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen einexponentielles Wachstum verzeichnet und für 2017 eine Erweiterungseiner globalen Präsenz anvisiert. Den Kleinanlegerkunden will manoptimalen Schutz bieten und die bestmöglichen Praktikenbereitstellen.

TigerWit, ein seit 2015 bestehender chinesischer Broker, hat sichbislang darauf konzentriert, seinen Marktanteil in China undSüdostasien auszubauen. Zwischen Anfang 2016 und 2017 ist die Zahlder Trading-Kunden im Jahresvergleich um 74 % gestiegen, wobei dasmonatliche Trading-Volumen im gleichen Zeitraum um das achtfachezugenommen hat. Die durchschnittliche Handelsgröße der Kunden hatsich in dem Zeitraum mehr als verdoppelt, was auf eine vorwärtsgerichtete Kundenbasis schließen lässt.

Summer Xu, CEO von TigerWit, sagte:"Das Team von TigerWit hat im vergangenen Jahr sehr hart darangearbeitet, die Firma in einem umkämpften Markt zu positionieren.Dies basiert auf unserem differenzierten Produktangebot und derüberragenden Technologie, die wir unseren Händlern anbieten. Speziellmit unserer mobilen Plattform heben wir uns von vielen anderenPlattformen am Markt ab. Wir wollen mit freudigem Optimismus anunseren bisherigen Erfolg anknüpfen."

"Wir sind alle ganz gespannt, was die Zukunft für TigerWit undseine Kunden bringen wird. TigerWit ist dafür bekannt, dass esgeschäftliche Best Practices implementiert und seinen Kundenherausragenden Schutz bietet. Wir haben für 2017 eine klare Roadmapzur Einholung von Genehmigungen, die unsere Wachstumspläne zusätzlichvorantreiben werden."

Neben der Expansion in weitere internationale Märkte plantTigerWit für 2017 in Anknüpfung an seinen bisherigen Erfolg dieweitere Entwicklung seiner innovativen Plattformen für mobiles undOnline-Trading und will sich als führender Anbieter vonTrading-Technologie etablieren. Dabei will sich TigerWit aber nichtnur auf die Technologieentwicklung beschränken. Das Unternehmen legtgrößten Wert auf Kundensicherheit und die Einhaltung strengerregulatorischer Anforderungen, die zahlreiche internationaleAufsichtsbehörden auferlegen.

Informationen zu TigerWit
TigerWit Group wurde 2015 von Summer Xu und Weilong Songgegründet. Mit Niederlassungen in Peking und Schanghai gehört daspreisgekrönte Unternehmen zu den am schnellsten wachsendenRetail-Brokern Chinas.

TigerWit stellt seinen Kunden eine hochmoderneTechnologieplattform für mobiles und Online-Trading in Devisen, Warenund Metallen zur Verfügung. Kunden können sich auf erstklassigenService verlassen und haben Zugang zu weltweiterInterbankenliquidität.