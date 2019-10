TigerShares Trust – TigerShares China-U.S. Internet Titan ETF: Pleite oder Chance?

Per 10.10.2019, 05:12 Uhr wird für die Aktie TigerShares Trust - TigerShares China-U.S. Internet Titan ETF der Kurs von 25.97 USD angezeigt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir TigerShares Trust - TigerShares China-U.S. Internet Titan ETF einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob TigerShares Trust - TigerShares China-U.S. Internet Titan ETF jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der TigerShares Trust - TigerShares China-U.S. Internet Titan ETF führt bei einem Niveau von 77,08 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 51,58 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Bei TigerShares Trust - TigerShares China-U.S. Internet Titan ETF konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei TigerShares Trust - TigerShares China-U.S. Internet Titan ETF in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt TigerShares Trust - TigerShares China-U.S. Internet Titan ETF für diese Stufe daher ein "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über TigerShares Trust - TigerShares China-U.S. Internet Titan ETF wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält TigerShares Trust - TigerShares China-U.S. Internet Titan ETF auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.