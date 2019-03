Tiffany: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Tiffany & Co":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tiffany, die im Segment "Fachgeschäfte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.03.2019, 03:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 104,42 USD.

Unser Analystenteam hat Tiffany auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tiffany-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 106,54 USD mit dem aktuellen Kurs (103,13 USD), ergibt sich eine Abweichung von -3,2 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 93,39 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10,43 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Tiffany ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tiffany wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Tiffany auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Tiffany-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 11 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (124 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20,24 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 103,13 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Tiffany eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.