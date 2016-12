Tiffany & Co: Trendwende in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Tiffany & Co":

bei Tiffany hat sich im 3. Quartal eine leichte Erholung des Geschäfts abgezeichnet. Um von einer Trendwende zu sprechen, ist es aber zu früh. Nachdem die Umsätze im 1. Halbjahr noch rückläufig waren, verzeichnete der Konzern im 3. Quartal ein Umsatzplus von 1%. Auf vergleichbarer Fläche waren die Umsätze allerdings rückläufig (-2%). In den USA und Europa zeigten sich die Konsumenten weiterhin zurückhaltend, während die Geschäfte in Japan (+13%) und Asien-Pazifik (+4%) besser liefen.

Investitionsschwerpunkt bleibt die Region Asien-Pazifik

Der Gewinn wurde um 5% gesteigert, was in erster Linie auf eine höhere Bruttomarge zurückgeht. Diese erhöhte sich dank niedrigerer Materialkosten, eines vorteilhafteren Produktmixes und Preiserhöhungen. Letztere unterstreichen die hohe Anziehungskraft von Tiffanys Juwelen und die Preissetzungsmacht; erst recht in dem schwierigen Marktumfeld. Der Investitionsschwerpunkt bleibt die Region Asien-Pazifik, in der 4 neue Filialen eröffnet wurden. Der Konzern ist hier bis dato unterrepräsentiert.

Die Geschäftslage im Aushängeschild des Konzerns, der Filiale in der 5th Avenue in New York, ist ein guter Indikator für die Situation des Gesamtkonzerns. Sie verzeichnet nach wie vor schwächere Umsätze als im Vorjahr. Daher überrascht es nicht, dass der Konzern trotz der Erholungssignale an seiner Prognose festhält. Der Umsatz soll dieses Jahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich zurückgehen und der Gewinn im mittleren einstelligen Bereich. Der freie Cashflow soll sich auf 400 Mio $ belaufen.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

