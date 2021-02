Tiffany & Co. Aktie: Das ist wahrlich unglaublich!

Der Luxus-Schmuckhändler Tiffany & Co. (NYSE:TIF) steht im Mittelpunkt von zwei sehr unterschiedlichen Entwicklungen. Bei der einen geht es um persönliche Anforderungen an die Belegschaft des Unternehmens, bei der anderen um die Rechte an einem Filmklassiker, der das Geschäft zu einem Phänomen der Popkultur machte. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (OTC:LVMUY), der Mutterkonzern von Tiffany, fordert seine Mitarbeiter auf, ab dem 1. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung