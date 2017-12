Tiffany & Co Aktie: Leichte Geschäftsbelebung im 3. Quartal!

Weitere Suchergebnisse zu "Tiffany & Co":

Tiffany tritt weiterhin auf der Stelle. Die leichte Geschäftsbelebung im 3. Quartal markiert keinen Durchbruch. Die hohe Abhängigkeit vom Heimatmarkt rächt sich für den Konzern aktuell. Das Konsumklima für Luxusartikel schwächelt in den USA. In den ersten 9 Monaten wurde der Umsatz konzernweit um 2,2% gesteigert. Auf der vergleichbaren Fläche ging er aber um 2% zurück. Immerhin konnten bei der Rentabilität dank verbesserter Einkaufskonditionen leichte Fortschritte gemacht werden. Der Gewinn stieg um 6,9%.

Der Ausblick bleibt unverändert

Die geschwundene Konsumlust auf Tiffany-Produkte beschränkt sich aber nicht nur auf die USA. Alle Regionen verbuchten auf vergleichbarer Fläche rückläufige Umsätze. In Japan (-8%) und Europa (-3%) belasteten ungünstige Wechselkurse zusätzlich. Immerhin konnten die Regionen Americas (+1%) und Asien-Pazifik (+2%) im 3. Quartal ein leichtes Umsatzplus ausweisen. Vor dem neuen CEO Bogliolo liegt viel Arbeit. Mit dem Luxus-Juweliersektor ist er durch seine 16-jährige Tätigkeit bei Bulgari bestens vertraut.

Zuletzt war er CEO des Labels Diesel. Um das Wachstum zu beschleunigen und die Margen zu verbessern, will er schwerpunktmäßig an den Bereichen Produktinnovation, Digitalisierung, Marketing und Kundenerlebnis ansetzen. Der Ausblick bleibt unverändert. Es wird mit einem niedrigen einstelligen Umsatzwachstum kalkuliert, das in erster Linie von Filialeröffnungen getragen wird. Der Gewinn je Aktie soll im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.