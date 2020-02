Tiffany Aktie: Details zur Dividende!

Eine schöne Performance hat auf Jahres-Sicht die Aktie der Tiffany & Co. (kurz „Tiffany“) gebracht. In Euro gerechnet heißt es da aktuell rund +56%. Offensichtlich läuft das Geschäft mit Luxusartikeln gut. Und am Donnerstag meldete sich das Unternehmen auch mit einer Neuigkeit, die dazu passte. Demnach soll es eine Quartalsdividende von 0,58 Dollar je Aktie geben. Wer die erhalten möchte, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



