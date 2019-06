Tietjen ohne Bommes

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 12.06.2019 20:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Alexander Bommes wird nicht weiter gemeinsam mit Bettina Tietjendurch die nach ihnen benannte Gesprächssendung im NDR Fernsehenführen. "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber'Tietjen und Bommes' war immer als ein schöner Ausflug geplant - einEnde war klar, und doch werde ich noch lange davon zehren. Ich habemit großer Freude mit Bettina und der Redaktion zusammengearbeitetund werde die Zeit in wertvoller Erinnerung behalten", sagte er zuseinem Entschluss. Der gebürtige Kieler, der im NDR volontierte, istseit Februar 2015 Partner von Bettina Tietjen für den Talk ausHannover. "Tietjen und Bommes" kommt rund einmal im Monat am Freitagum 22.00 Uhr im NDR Fernsehen. Die letzte Ausgabe mit AlexanderBommes wird am 12. Juli zu sehen sein, davor gibt es am 14. Juni nocheine vorletzte Sendung.Bettina Tietjen: "Schon wieder kommt mir ein Mann abhanden - wennich nicht seit 27 Jahren verheiratet wäre, würde ich denken, es liegtan mir ... Ich bedanke mich bei Alexander Bommes für viereinhalbschöne, abwechslungsreiche Jahre."Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Ich bedauere dieEntscheidung von Alexander Bommes natürlich sehr. Er und BettinaTietjen sind ein tolles Paar und hätten gemeinsam noch mindestens 27weitere wunderbare Jahre moderieren können. Ich kann die Entscheidungaber nachvollziehen, Alexander Bommes hat mit der Moderation unsererQuiz-Sendungen und der Sportschau viel zu tun."Vom kommenden Dienstag an, 18. Juni, führt Alexander Bommes imErsten um 18.00 Uhr durch mehr als 87 neue Folgen des Erfolgsquiz'"Gefragt - Gejagt". Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Zudem führt der 43-Jährige im Ersten durch die "Sportschau", den"Sportschau Club" - in der nächsten Ausgabe am 17. Juni begrüßt er inChicago Bastian Schweinsteiger - sowie durch weitere Sportereignisse.Am Mittwoch, 19. Juni, ist Alexander Bommes um 18.45 Uhr bei"DAS!" im NDR Fernsehen zu Gast.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell