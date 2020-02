Tierschutzverstöße sollen am Valentinstag ein legales Mäntelchen erhalten

Berlin (ots) - Schmälere Kastenstände für Sauen und niedrigeHaltungseinrichtungen für HennenDie V-Partei³ appelliert an den Bundesrat, den Entwurf zur Änderung derTierschutz-Nutztierhaltungsverordnung abzulehnen und damit ein rechtswidrigesVorhaben zu stoppen. In knapp zwei Wochen, am 14. Februar, wird der Bundesratüber den aufsehenerregenden Verordnungsentwurf desBundeslandwirtschaftsministeriums abstimmen¹.Nach einem Urteil zur Breite von Kastenständen will das Ministerium dieVerordnung an die Kastenstände anpassen, anstatt den Sauen den ihnen zustehendenPlatz zu gewähren. Die bisher geltende, aber flächendeckend übergangeneRegelung, dass Sauen wenigstens ihre Beine ausstrecken können, soll gestrichenwerden. Damit wird das Gesetz an die Praxis angepasst und nicht umgekehrt. Wieu. a. die Stellungnahme der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt undder Erna-Graff-Stiftung für Tierschutz, die Stellungnahme der DeutschenJuristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e. V. sowie die GemeinsameStellungnahme des deutschen Tierschutzbundes e.V., des BundesverbandesTierschutz e.V., des Bundes gegen Missbrauch der Tiere e.V., des Bundesverbandesder Tierversuchsgegner e.V. sowie von PROVIEH e.V. und VIER PFOTEN zu demEntwurf darlegen ist das Vorhaben mehrfach rechtswidrig. Einerseits übergeht dasMinisterium mit dem Entwurf die Grenzen des rechtlich höher stehendenTierschutzgesetzes und relativiert es damit verfassungswidrig. Der vom Bundestagim Tierschutzgesetz ausdrücklich erklärte Wille wird also übergangen, umTierquälerei weiter zuzulassen. Zweitens verstößt der Entwurf klar gegen dasVerschlechterungsverbot im Tierschutz, das sich aus Art. 20 a des Grundgesetzesableitet.Auch der zweite Teil des Entwurfs zur Mindesthöhe für Haltungseinrichtungen für"Lege"hennen dient dazu die Situation der Tiere zu verschlechtern. Die bisherigeMindesthöhe von zwei Metern wird gestrichen und stattdessen eine unbestimmteFormulierung gewählt, die die Behörden dann auslegen sollen. Es wird also dieMöglichkeit geschaffen, deutlich niedrigere Einrichtungen zuzulassen. Außerdemist die Verordnung damit nicht bestimmt genug (vgl. Bestimmtheitsgebot gemäß §80 Abs. 1 S. 2 Grundgesetz).Das Ministerium hat die Stellungnahmen sämtlicher Verbände eingeholt undveröffentlicht² und trotz der verfassungsrechtlichen Bedenken, den Entwurf nichtgeändert. Es übergeht die Einschätzung der Verbände damit kommentarlos und lässtden Bundesrat über eine verfassungswidrige Verordnung abstimmen. Es bleibt dahernur noch zu hoffen, dass die Abstimmung im Bundesrat das Vorhaben stoppt.Ansonsten hat schon jetzt der Deutsche Tierschutzbund eine "Strafanzeige wegendes Verdachts auf Meineid und Tierquälerei" angekündigt.³Die V-Partei³ verurteilt diese Politik gegen das Verfassungsziel Tierschutz unddamit den Willen der Mehrheit. Kastenstände stehen zurecht schon seit langemunter heftiger Kritik, da sie - ein paar Zentimeter hin und oder her - immerTierquälerei sind (vgl. Amstierärztlicher Dienst 3/2016). Kastenstände sindvermeidbar und heute nicht mehr tragbar und gehören nach dem Willen derBevölkerungsmehrheit und nach dem Staatsziel Tierschutz schon lange abgeschafft.Jetzt noch kleinere Kastenstände zuzulassen, ist verheerend und kaumnachvollziehbar, für viele Menschen ist schon der Gedanke an dieseLebensbedingungen von Säuen unerträglich. Denn immer mehr Menschen werden sichdes Leidens der vielen Tiere bewusst und wünschen sich einen friedlichen Umgangmit allen Tieren und den Ausstieg aus der gesamten industriellen Tierausbeutung.Doch die Bundesregierung geht darauf in keiner erkennbaren Weise ein,verschleppt die dringend nötige Agrarwende auch im Bereich der Viehhaltung immerweiter und macht damit Politik gegen die Mehrheit im Land."Die Streichung [der Anforderung, dass die Sau die Gliedmaßen ungehindertausstrecken können muss] verstößt gegen §2 und §2a TierSchG und istverfassungswidrig wegen Verstoßes gegen Art.20a GG." - Deutsche JuristischeGesellschaft für Tierschutzrecht e. V. "Durch den Referentenentwurf des BMEL[...] ist eine weitere Vertiefung der Verfassungswidrigkeit durch eine weitereVerschlechterung der Interessen der betroffenen Tiere geplant." -Rechtsgutachten von Dr. Barbara Felde "Dass die Haltung von Sauen inKastenständen den Straftatbestand der Tierquälerei erfüllt, wurde längstdargelegt (Amtstierärztlicher Dienst 3/2016 S.142-148)." - Tierärzte fürverantwortbare Landwirtschaft e.V."Eine Schweinehaltung, die §1 und 2 Tierschutzgesetz konterkariert, bleibt auchbei einer Verkürzung von derzeit ca. 35 auf 8 Tage tierschutzwidrig und ist inder vorliegenden Form umfassend (fachlich und gesellschaftspolitisch)abzulehnen." - Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V.1) Bundesrat TOP 34 am 14.02.20202) Die eingeholten Stellungnahmen und der Verordnungsentwurf auf der Seite desBMEL3) Artikel des Deutschen TierschutzbundesPressekontakt:Eva-Marie Springer Bundespressesprecherin09074-917790174-3878544presse@v-partei.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131690/4512862OTS: V-Partei³Original-Content von: V-Partei³, übermittelt durch news aktuell