Tierschutzvereine für Spenden gesucht (FOTO)

Frankfurt (ots) -Jeder anerkannte Tierschutzverein in Deutschland mit Bedarf anFutterspenden für Hunde kann bei der feed a dog App mitmachen.Die App feed a dog sucht Tierschutzvereine für Futterspenden.Mitmachen kann jeder als gemeinnützig anerkannte Tierschutzverein inDeutschland mit einem konkreten Bedarf an Futterspenden für Hunde.Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr als 250 deutsche Tierschutzvereinehaben sich bereits registriert und stehen in der feed a dog App fürSpenden zur Auswahl. Über die Hälfte der von den Vereinen betriebenenTierheime befindet sich davon in Deutschland, der Rest imeuropäischen Ausland. Darunter sind mehrere Tierheime in Spanien,Rumänien, Bulgarien, Italien, Ungarn, Griechenland, Bosnien,Kroatien, Türkei, Portugal und Polen.Erfolgreicher Start - ein Jahr feed a dog"Wir freuen uns sehr, dass schon so viele Tierschutzvereinemitmachen, schließlich haben wir feed a dog erst vor zwölf Monatengestartet", meint Felix Wassermann, Gründer der neuenFutterspenden-App und ergänzt: "Auch die Resonanz bei denTierfreunden ist riesig. So konnten wir in diesem Jahr mit über feeda dog gesammelten Spenden bereits zehn Futterauslieferungen andeutsche, spanische und rumänische Tierheime realisieren. Das ist eingroßartiger Erfolg!" Die Tierfreunde haben erkannt, wie leicht esist, Hunden in Not zu helfen. Das Besondere an feed a dog ist, dassjeder Spender selbst entscheidet, wen er unterstützen möchte - dasTierheim um die Ecke oder notleidende Hunde in anderen Ländern.Tierschutz leichtgemachtNoch nie war Tierschutz so einfach: Über feed a dog könnenHundefreunde schnell und gezielt hilfsbedürftige Vierbeiner in ganzDeutschland und Europa mit Futterspenden versorgen. Schon mit einemEuro wird ein Hund einen Tag lang satt. Es können aber auchWochenspenden für sieben Euro oder Futterpatenschaften übernommen unddamit dauerhaft der Napf von hilfsbedürftigen Vierbeinern gefülltwerden. Die Futterspenden werden über ZooRoyal, den Logistikpartnervon feed a dog ausgeliefert.Anmelden und bei feed a dog mitmachenBei feed a dog kann sich jeder als gemeinnützig anerkannteTierschutzverein aus Deutschland registrieren. Er muss einenkonkreten Bedarf an Futterspenden für Hunde haben und sich vorher aufder Charity-Plattform Gooding.de anmelden. Nach entsprechenderPrüfung des Vereins durch Gooding erfolgt die Freischaltung für diefeed a dog App. Spendenpartner von feed a dog ist Givio, eineanerkannte Förderkörperschaft mit Sitz in Stuttgart. Givio sorgt fürdie steuerlich korrekte Abwicklung der Spenden. Auf Wunsch erhaltendie Spender von Givio eine Spendenbescheinigung, die steuerlichgeltend gemacht werden kann.Der Download der feed a dog App ist kostenlos und für iOS imiTunes App Store unter www.feedadog.com/iphone und für Android imGoogle Play Store unter www.feedadog.com/android abrufbar.Pressebilder: Honorarfreie Pressebilder unterwww.feedadog.com/presse/feed a cat App hilft notleidenden KatzenSeit September dieses Jahres steht mit der neuen App feed a catauch ein Pendant für hilfsbedürftige Katzen im App Store zum Downloadbereit. Für diese App können sich ebenfalls Tierschutzvereine ausganz Deutschland auf Gooding.de registrieren. Auch sie müssenlediglich als gemeinnützig anerkannt sein und einen konkreten Bedarfan Futterspenden für Katzen haben.Über feed a dog:feed a dog ist eine Initiative von Gooding.de. Gooding entwickeltseit 2012 neue Möglichkeiten, um gemeinnützige Vereine zuunterstützen - mehr als zwei Millionen Euro konnten so bereits fürden guten Zweck gesammelt werden. Mit der feed a dog App hat Goodingeine weitere Initiative gestartet, um speziell Tierschutzvereine, dieauf Futterspenden für Hunde angewiesen sind, zu unterstützen.Futterlieferant von feed a dog ist ZooRoyal. Der Spezialist fürTierbedarf beschafft und versendet mit feed a dog Futterspenden andie Tierschutzvereine vor Ort. feed a dog arbeitet transparent. Soist jede Futterspende über die Charity-Plattform Gooding.denachvollziehbar. Die App feed a dog gibt es seit November 2017.Pressekontakt:Felix Wassermannpresse@feedadog.comTelefon: 069 / 242 417 33www.feedadog.comOriginal-Content von: feed a dog, übermittelt durch news aktuell