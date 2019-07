Tierschutzskandal im Allgäu / Behörden müssen endlich gegen Tierqualbetrieb durchgreifen / Gewaltige Steuerzahler-Subventionen müssen aberkannt werden (FOTO)

Augsburg (ots) -Nach der Veröffentlichung der undercover Aufnahmen aus derMega-Massentierhaltung für Kühe in Bad Grönenbach, die massivsteRechtsbrüche und Tierquälerei zeigen, fordert SOKO Tierschutz,endlich harte Maßnahmen zu ergreifen. "Es kann nicht sein, dass mandiese Leute nach wie vor auf die Tiere loslässt. Wer Rinder somisshandelt, muss sofort ein Tierhalte- und Tierbetreuungsverboterhalten. Das können die Behörden jederzeit veranlassen ohne aufeinen Prozess in einigen Jahren zu warten", so SOKO TierschutzSprecher Mülln.Zusätzlich erhielt der Betrieb allein im letzten Jahr 143.741,66EUR an staatlichen Subventionen. Auch in den letzten Jahren gab esviel Steuerzahler-Geld von der EU. Laut Farmsubsidy.org wurden542.545,37 EUR ausgezahlt. Die sogenannte Cross Compliance sieht abervor, dass Subventionen zurück geholt werden müssen, wenn ein Betriebgeltendes Recht bricht. "An solche Tierquäler darf kein Geld vonSteuerzahlern mehr fließen, und bereits gezahlte Subventionen sindkompromisslos zurück zu fordern", so Mülln.Von Seiten des Landratsamtes fordert SOKO Tierschutz endlichTransparenz: Wann wurden die Kontrollen durchgeführt? WelchesErgebnis hatten sie? Wann wurden die Kontrollen in das TIZIAN Systemeingetragen? Welche Rechtsbrüche wurden festgestellt und welcheKonsequenzen hatten diese? Wieviele Kontrollen waren angemeldet undwarum waren die Cross Compliance Kontrollen angemeldet?SOKO Tierschutz sieht ein gewaltiges Versagen beim Landratsamt undhat den massiven Verdacht, dass der Betrieb bewusst geschont wurdeund wird. Darum erneuert die Tierschutzorganisation ihre Forderung,die nach jedem durch unfähige, unwillige oder sozial korrumpierteBehörden verursachten Tierschutzskandal gestellt wird: DenLandratsämtern gehört die Kontrolle über Nutztierhaltungen entzogen."Wir brauchen eine Art LKA oder BKA für Tiere, das fern vonregionalem Filz und mit hoher Kompetenz und Schlagkraft gegen dieorganisierte Kriminalität in der Landwirtschaft vorgehen kann", soMülln.Pressekontakt:Presse:0151-10543834info@soko-tierschutz.orgBilder und Videos kostenlos auf AnfrageOriginal-Content von: SOKO Tierschutz e.V, übermittelt durch news aktuell