Tierschutz-Kampagne gegen Subway: Hühner-Protest erreicht Köln (FOTO)

Berlin (ots) - Mit gut 20 großen, aufblasbaren Hühnern demonstrierte die AlbertSchweitzer Stiftung für unsere Mitwelt in Köln vor dem deutschen Firmensitz desSandwich-Konzerns Subway. Die Tierschützer überreichten Unterschriften einerPetition gegen das Unternehmen, die mittlerweile fast 130.000 Mitzeichner hat.Sie wollen Subway dazu bewegen, seine Tierschutzstandards für sogenannteMasthühner zu erhöhen. Dazu soll das Unternehmen sich der EuropäischenMasthuhn-Initiative anschließen. Subway sträubt sich seit Jahren, machbareVerbesserungen für die Tiere bei seinen Lieferanten durchzusetzen.Bereits am Dienstag trotzten Hühner und Menschen dem stürmischen Wetter vorSubways Europa-Zentrale in Amsterdam. Die Aktionen in Amsterdam und Köln sindTeil einer europaweiten Kampagne von insgesamt 20 Tierschutzorganisationen aus14 Ländern unter der Leitung der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt.Die Proteste werden in den kommenden Wochen vor Subway-Restaurants in 15deutschen Städten weitergeführt. Auch in Italien, Dänemark, England und weitereneuropäischen Ländern fanden und finden Demonstrationen vor den Filialen statt.Die Kampagne wird außerdem von Online-Protesten begleitet, zum Beispiel beiTwitter unter dem Hashtag #ChickensAgainstSubway.Subway unter Druck: Verzögerungstaktik und AusredenSowohl in Amsterdam als auch in Köln konnte Anna-Maria Renner, Kampagnenleiterinbei der Albert Schweitzer Stiftung, mit Personen der Leitungsebene von Subwaysprechen. Die Treffen verliefen jedoch wie zuvor ergebnislos. "Subway verstecktsich bei Gesprächen hinter einer Machbarkeitsstudie, deren Ergebnisse sieabwarten wollen. Damit lassen wir uns aber nicht abspeisen", so Renner. "VieleSubway-Franchisenehmer unterstützen unsere Forderung ebenfalls. Mit seinerVerzögerungstaktik nimmt PR-Direktor Marc van der Lee weder sie noch die Kundenwirklich ernst." Van der Lee, Director PR & CSR am europäischen Hauptsitz vonSubway, arbeitete zuvor rund 30 Jahre in der Fleischindustrie, unter anderem beiVion.Schon seit zwei Jahren versuchen die Tierschutzorganisationen Subway inGesprächen dazu zu bewegen, sich der Europäischen Masthuhn-Initiativeanzuschließen und damit machbare Verbesserungen für die Tiere bei seinenLieferanten durchzusetzen. Doch das mit 42.000 Restaurants größteFranchiseunternehmen der Welt weigert sich hartnäckig - obwohl Subway in den USAund in Kanada bereits seit 2017 Mitglied einer ähnlichen Initiative fürMasthühner ist. Weltweit sind mehr als 260 Unternehmen bei der EuropäischenMasthuhn-Initiative mit an Bord, darunter KFC, Pizza Hut oder Nestlé.Die Europäische Masthuhn-InitiativeDie Europäische Masthuhn-Initiative wurde von der Albert Schweitzer Stiftung undrund 30 weiteren Tierschutzorganisationen ins Leben gerufen, um den schlimmstenProblemen in der Hühnermast entgegenzuwirken. Ihr Ziel ist die flächendeckendeUmsetzung höherer Mindeststandards für sogenannte Masthühner in ganz Europa.Mehr über die Europäische Masthuhn-Initiative erfahren Sie hier:https://www.masthuhn-initiative.de.Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltDie Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegenMassentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie aufwichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, umTierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzierenund das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet siefundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie aufhttps://albert-schweitzer-stiftung.de.Pressekontakt:Diana von WebelAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt+49 30 400 54 68-15presse@albert-schweitzer-stiftung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55647/4519927OTS: Albert Schweitzer Stiftung f. u. MitweltOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt, übermittelt durch news aktuell