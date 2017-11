Tierschützer enthüllen schwer verdauliche Wahrheit hinter Parmesan

Berlin (ots) - Eine aktuelle Undercover-Recherche bringt diegrausamen Zustände ans Licht, unter denen Milchkühe für die bekanntenitalienischen Käsesorten Parmesan und Grana Padano leiden. DieTierschutzorganisation Compassion in World Farming (CIWF) zeigterschreckende Aufnahmen aus den Milchkuhbetrieben derKäseunternehmen. Gemeinsam mit der Albert Schweitzer Stiftung fürunsere Mitwelt startet CIWF in zahlreichen Ländern eine Kampagnegegen die Käsehersteller.Das Filmmaterial aus neun Betrieben in der italienischen Po-Ebene,die Milch für Parmesan und Grana Padano liefern, zeigt ausgemergelteKühe, die gezwungen sind, in kargen Ställen ohne Zugang nach draußenin den eigenen Exkrementen zu liegen. Viele ihrer natürlichenVerhaltensweisen bleiben ihnen verwehrt. Die Zusammenschlüsse derErzeuger dieser beiden Käsesorten, Consorzio del Formaggio ParmigianoReggiano und Consorzio Tutela Grana Padano, sehen in ihrenProduktionsstandards offenbar keinerlei Tierschutzrichtlinien vor.»Es ist immer wieder erschütternd zu sehen, wie die Tiere lebenmüssen, die hinter der Produktion angeblich hochwertiger Lebensmittelstehen«, sagt Mahi Klosterhalfen, Geschäftsführer der AlbertSchweitzer Stiftung. »Im Fall von Parmesan und Grana Padano klaffendas Image der Produkte und die Realität der Lebensbedingungen weitauseinander.«Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt ruft gemeinsammit CIWF die Erzeuger von Parmesan und Grana Padano auf, ihrenschätzungsweise 500.000 Milchkühen Weidegang zu ermöglichen und derenHaltungsbedingungen deutlich zu verbessern. Hierfür haben dieOrganisationen einen Online-Appell an die Konsortien von Parmesan undGrana Padano gestartet: Diese sollen innerhalb eines Jahres einProgramm zur Verbesserung des Tierschutzes umsetzen, das den Kühen anwenigstens 100 Tagen im Jahr Weidegang ermöglicht. Zudem müssen diebesonders tierquälerische Anbindehaltung ausgeschlossen sowiezentrale Haltungsprobleme überwacht und verringert werden.Die als Premiumprodukte vermarkteten Käsesorten Parmesan und GranaPadano sind auch in Deutschland äußerst beliebt: Bei Grana Padano istDeutschland der Hauptimporteur, bei Parmesan steht es weltweit andritter Stelle der Importländer.Die Kampagne finden Sie unterwww.albert-schweitzer-stiftung.de/NichtAufMeinemTeller.Bei Interesse stellen wir Ihnen gern Fotos und Videomaterial zurVerfügung.Pressekontakt:Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltAndreas GrabolleTel.: 030 - 400 54 68 15presse@albert-schweitzer-stiftung.deOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt, übermittelt durch news aktuell