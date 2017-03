Tierschützer des WDSF erwirken Einstweilige Verfügung gegen Delfinarienbefürworter Rüdiger Hengl

Hagen (ots) - Das Hagener Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF) hatvor dem Landgericht Heidelberg (AZ 5 O 44/17) am 15.03.2017 mit demAntrag einer Einstweiligen Verfügung erwirkt, dass der Befürwortervon Zoo-Delfinarien, Rüdiger Hengl aus Mering, sich nun verpflichtethat, keine falschen Tatsachenbehauptungen über das WDSF zuverbreiten.Rüdiger Hengl betreibt die eigene öffentliche Homepage"slides-only" u.a. auch mit intensiver Kritik am WDSF. In einem vonder Rhein-Neckar-Zeitung veröffentlichten Leserbrief behaupteteHengl, dass das WDSF nur durch Lügen auffallen würde und er schrieb,dass der Deutsche Presserat mehrere Presseartikel des WDSFbeanstandet hätte.Der Richter des Landgericht Heidelberg wertete dieseUnterstellungen in der Verhandlung als falsche Tatsachenbehauptungen,da sie nachgewiesen unzutreffend sind. Hengl musste sich nunverpflichten, diese Aussagen nicht mehr zu verbreiten. BeiZuwiderhandlungen wurde eine Vertragsstrafe von 2.500 Euro für dasWDSF als Antragsteller der Einstweiligen Verfügung gegen Henglfestgesetzt.Das WDSF mit seinem Geschäftsführer Jürgen Ortmüller bemängelteanlässlich der öffentlichen Sitzung vor dem Landgericht, dass Henglals "eingefleischter Befürworter von Zoo-Delfinarien" das WDSFaufgrund der von Medien veröffentlichten Ergebnisse bei derSchließung von mehreren Delfinarien in Kooperation mit Tierschützernseit Jahren durch seine Kommentare auch in online-Beiträgen derMedien verunglimpfen würde.Ortmüller: "Wir haben kein Problem mit persönlichenMeinungsäußerungen von Befürwortern der Gefangenschaftshaltung vonDelfinen. Das entspricht demokratischen Grundsätzen in einem Land mitausgeprägter Pressefreiheit. Wenn jedoch falscheTatsachenbehauptungen in die Welt gesetzt werden, müssen wir unswehren."Hengl fragte den Richter bei der Verhandlung abschließend was erdenn nun machen soll, da das WDSF ihn auf der WDSF-Facebookseitegesperrt hätte und er daher dort keine Kommentare mehr abgeben könne.Richter Albrecht antwortete, dass er für Rechtsberatung nichtzuständig sei und Hengl sich mit Fragen an seine Rechtsanwältinwenden soll.WDSF-Homepage zum Thema:www.wdsf.eu/aktionen/ruediger-hengl-susanne-gugeler-meeresakrobatenPressekontakt:Jürgen OrtmüllerGesellschafter-GeschäftsführerMobil: 0151 24030 952Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF)gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)Möllerstr. 1958119 HagenTelefon +49 / (0)2334 - 919022Telefax +49 / (0)2334 - 919019E-Mail: wds-forum@t-online.deWebseite: www.wdsf.deWikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wal-_und_Delfinschutz-ForumOriginal-Content von: Journal Society GmbH, übermittelt durch news aktuell