Nach Tierquälerei-Vorwürfen im Allgäu: CSU-Fraktion unterstützt Pläne des Umweltministerums für intensivere Kontrollen

München (ots) - Die CSU-Fraktion im bayerischen Landtagunterstützt die von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) imUmweltausschuss vorgestellten konkreten Verbesserungen bei derÜberwachung von Großbetrieben.Eric Beißwenger, umweltpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion imBayerischen Landtag:"Es ist absolut richtig, dass künftig auch komplexere Milchkuh-und Rinderzucht-Betriebe statt von den Landratsämtern von derSpezialbehörde KBLV überwacht werden. Mir ist es wichtig, dass hierentstehende Zusatzkosten durch die zwei neuen Standorte und 25 neueStellen nicht in Frage gestellt werden. Wir müssen die Kontrollenintensivieren und optimieren, damit sich derartige Vorfälle nichtwiederholen."Für Beißwenger steht auch fest, dass dieser Einzelfall nicht zufalschen pauschalen Eindrücken über alle Milchviehbetriebe in Bayernführen dürfe:"Deshalb steht für uns die schnelle und lückenlose Aufklärung mitEinbeziehung der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen an ersterStelle."