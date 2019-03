Tierquälerei:Drei Jahre Gefängnis für Gütesiegel-Schweinemäster / Historisches Urteil gegen den rechtsfreien Raum in der Massentierhaltung (FOTO)

Finanztrends Video zu



Ulm (ots) -Am Freitag den 15.03.2019 verurteilte das Amtsgericht Ulm einenMassentierhalter aus Merklingen Baden-Württemberg zu einer Haftstrafevon drei Jahren ohne Bewährung wegen hunderter Fälle vonTierquälerei, besonderer Grausamkeit und Misshandlung der Tiere ausProfitgier. Das Urteil ist das erste seiner Art in derbundesdeutschen Justizgeschichte. Der Stall war 2016 von SOKOTierschutz aufgedeckt worden und offenbarte ein Bild des Schreckens.Die von SOKO-Chef Mülln bei Nacht und mit versteckter Kamera geheimaufgenommenen Videos zeigen sterbende, verwahrloste Tiere, Haufen mitschlimm zugerichteten toten Tieren, hunderte, schwer verletzteSchweine und das brutale Töten der Tiere mit einem Vorschlaghammer.Ermittlungen der Polizei belegten zudem, dass der Stall massiv undüber Jahre überbelegt war und dadurch massiver Kannibalismus undTodesraten von über 20 % ausgelöst wurden. "In dem Stall herrschtedas pure Grauen, selbst in 26 Jahren als Tierschutzermittler, habeich weltweit nichts Vergleichbares gesehen", berichteteSOKO-Ermittler Friedrich Mülln dem Gericht. Der Stall, dessen FleischEU weit im Handel war, schmückte sich mit diversen Fleischsiegeln wieQualität aus Baden-Württemberg, QS und der Initiative Tierwohl.Der Fall legte auch das massive Versagen der Behörden offen. Diesegaben vor Gericht an eine 50 m lange Halle mit hunderten, verletztenSchweinen direkt neben dem Hauptstall über Jahre "übersehen" zu habenund wollten von der Tierquälerei und den bis zu dreimal zu hohenTierbeständen nichts mitbekommen haben. Die Zeugen von SOKOTierschutz und Polizei gaben hingegen an, " dass selbst ein Blinderdiesen Stall hätte finden müssen". Die Vernehmung der Amtsveterinärezeichnete auch darüber hinaus ein erschreckendes Bild einer Behörde,die den Verdacht auf Unfähigkeit und sogar Korruption nährt.Einerseits arbeitete der Tierquäler neben der Haltung tausenderSchweine selbst wenige Büros weiter im Landratsamt, anderseitsverfügte die Behörde nicht einmal über Geräte zur Überprüfung derStallluft, die selbst bei den Tierschützern zur Standard-Ausrüstunggehören und innerhalb von Sekunden beweisen konnten, dass die Luft indem Stall toxisch und für die Tiere gefährlich war.In der Urteilsbegründung übte der Richter massive Kritik an derVerquickung der Behörden mit der Massentierhaltungsindustrie, deminstitutionalisierten Rechtsbruch in der Branche und sprach von einemrechtsfreien Raum, der von juristischer Verantwortung beraubt,Tierquälerei aus Profitstreben verursacht. SOKO Tierschutz begrüßtdas Urteil ausdrücklich und sieht darin die Chance auf eineZeitenwende, um den rechtsfreien Raum in den Ställen endlich zubeenden. "Bisher wurde jedes Verfahren gegen Tierquälerei in derMassentierhaltung eingestellt oder mit Mini- Bußgeldern ad actagelegt. Das Urteil von Ulm ist ein Zeichen, das die Brancheerschüttern wird, denn es berührt Rechtsbrüche wie die massiveÜberbelegung der Ställe, den Kannibalismus und Verwahrlosungschwacher Tiere, die in tausenden Ställen Alltag sind. Es bleibt zuhoffen, dass mehr Richter den nötigen Mut aufbringen, das deutscheTierschutzgesetz endlich anzuwenden und damit dem Wildwuchs in derTierhaltung ein für alle mal klar zu stellen, dass die Schonzeitvorbei ist und Tiere in Deutschland Rechte haben."Pressekontakt:SOKO Tierschutz e.V.Pressekontakt: Friedrich Mülln 0151-10543834Bildmaterial kostenlos auf AnfrageOriginal-Content von: SOKO Tierschutz e.V, übermittelt durch news aktuell