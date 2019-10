Tierische Weihnachten mit DOG'S LOVE

Wien (ots) - Zum Bellen gut: Eigener Adventskalender mit Bio-Überraschungen fürden besten Freund des Menschen. Zu Weihnachten wird auf kuscheligen Hundedeckengefeiert.Weil auch bei Hunden die Liebe durch den Magen geht, können sich vierbeinigeLieblinge heuer auf ihren eigenen Adventskalender von DOG'S LOVE mit feinstenBio-Leckerlis, die zu 100 Prozent aus Österreich kommen, freuen. So schmeckt derAdvent auch den Fellnasen! Unter dem Christbaum wartet dann die passende,gemütliche Kuscheldecke auf die treuen Begleiter.24 Mal Schwanzwedeln vor lauter VorfreudeSie ist das Schönste in der Vorweihnachtszeit: Die Vorfreude! Knisterndes Feuer,ein Besuch beim Christkindlmarkt, die Suche nach dem richtigen Geschenk - undnatürlich das tägliche Öffnen eines Fensters im Adventskalender. DamitHundeliebhaber dieses besondere Erlebnis auch mit ihren treuen Gefährten teilenkönnen, hat DOG'S LOVE den Adventskalender für Hunde entworfen. 24 Türen - jedegefüllt mit einer Portion Leckerli von höchster Qualität, gemacht mit vielfrischem Fleisch, das zu 100 Prozent aus österreichischer Bio-Haltung stammt.Hinter den Türen verbergen sich Bio-Festagsscheibchen, Bio-Weihnachtswürfel oderein Bio-Adventssnack. Der Adventskalender für garantiertes Schwanzwedeln ist um19,99 Euro im Online-Shop auf https://www.dogslove.com erhältlich.Kuscheldecke unter dem WeihnachtsbaumAuch für das richtige Präsent unter dem Baum hat DOG'S LOVE gesorgt. Die inÖsterreich produzierten Kuscheldecken sind in zwei Größen (140 x 100 cm und 90 x70 cm) ab 39,90 Euro erhältlich und somit ideal für jeden Hund geeignet. Ob fürunterwegs oder den Lieblingsplatz zu Hause: die DOG'S LOVE Decken sind immereine gute Wahl! Sie bestehen zu 95 Prozent aus Baumwolle und sindschadstoffgeprüft nach Öko-Tex-Standard 100. Sie sind ebenfalls aufhttps://www.dogslove.com erhältlich.Über DOG'S LOVEAls passionierte Tierliebhaber gründeten Katharina Walleczek, Stefan Miklauz undManu Breidenbach 2014 in der Firma PetCo die Tiernahrungsmarke DOG'S LOVE, umHunden eine artgerechte und nachhaltige Ernährung aus bevorzugt regionalen,österreichischen Rohstoffen zu ermöglichen. Nach einem erfolgreichen Start inÖsterreich expandierte das dynamische Unternehmen in kürzester Zeit nachDeutschland, in die Schweiz und nach Frankreich. Seit 2017 zählen auch Italienund Spanien zu den Märkten. Auch im asiatischen Raum wird die Bio-Kost für Hundedes in Wien ansässigen Unternehmens geschätzt.Nachdem neben den drei Hunden Nala, Pluto und Milow auch drei Katzen dastierische Unternehmens-Team bereicherten, kam rasch der Wunsch auf, auchnatürliche Katzennahrung auf den Markt zu bringen. Seit Jänner 2017 erobertCAT'S LOVE deshalb die Katzenmägen der Nation. Um das Portfolio abzurunden undauch preisbewusstere Kunden anzusprechen, brachte PetCo 2018 mit WOW! die dritteMarke für das Heimtiernahrungssegment auf den Markt. DOG'S LOVE ist derzeitMarktführer in Österreich für Premium-Hundefutter. Die Produkte der PetCo sindmittlerweile europaweit bei über 7.000 Handelspartnern im Sortiment. WeitereInformationen auf https://www.dogslove.com, https://www.catslove.com undhttps//www.wow.pet.Bildmaterial honorarfrei für redaktionelle Berichterstattung(https://www.ots.at/redirect/leisure1)+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial zur Meldung hier downloaden. (https://leisure-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/office_leisure_at/Eu2Ghg471clLgegakBD8XPIB8iY_QO2Z2FpYtBst9EJmfA?e=eZJsrU)Kontakt:leisure communicationsAlexander Khaelss-KhaelssbergTel.: +43 664 8563001mailto:akhaelss@leisure.athttps://twitter.com/akhaelsshttps://www.leisure.at/presseOriginal-Content von: leisure communications group, übermittelt durch news aktuell