"Tierische" Lizenzthemen bei der WDR mediagroup

Köln (ots) - Die WDR mediagroup (WDRmg) erweitert ihr Portfolio umzwei neue Themen aus Buch und TV und rechnet mit großen Erfolgen für"Die Schule der magischen Tiere" in der Zielgruppe sechs bis12-Jährigen und für "Zeit für Timmy" in der Zielgruppe derKleinkinder.Die Schule der magischen TiereEiner der Neuzugänge im Lizenz-Portfolio der WDRmg, "Die Schuleder magischen Tiere", ist eine äußerst erfolgreiche Kinderbuch-Reiheund handelt von einem ungewöhnlichen Schulalltag, in demFreundschaften mit sprechenden Tieren eine zentrale Rolle spielen.Die bei sechs bis 12-jährigen Kindern beliebten Bücher derKinderbuchautorin Margit Auer erzählen von den besonderenGeschehnissen in der Winterstein - Schule. Eingebettet inEntwicklungsthemen wie Selbstfindung, Freundschaft und Geheimnissegeht es um die Beziehung der Schüler zu ihrem persönlichen magischenTier, mit dem nur sie alleine sprechen können.Im Fokus der WDRmg stehen potenzielle Lizenznehmer, die mit ihrenProdukten schwerpunktmäßig Mädchen im Schulalter ansprechen.Julia Wurzer, Teamleiterin Marken bei der WDRmg freut sich überdas neue Lizenzthema:"Diese Lizenz zeigt, dass Marken auch aus Büchern groß werdenkönnen. Unser Vermarktungskonzept greift die Buchthemen konsequentauf und bereitet gleichzeitig strategisch den Weg für verkaufsstarkeLizenzprodukte. Nichtsdestotrotz freut es uns sehr, dass auch "DieSchule der magischen Tiere" voraussichtlich 2021 als Kinofilm auf denBig Screen kommt".In Deutschland sind Hörbuch, Hörspiel, Theater und Mitbringspiele,Brettspiele und Puzzles bereits lizenziert, die WDRmg ist bereits mitvielen Unternehmen für weitere Kategorien im Gespräch. "Unserumfangreicher Styleguide beinhaltet eine Vielzahl an attraktivenGrafiken und Illustrationen, die sich gut auf Produkte umsetzenlassen.", erklärt Julia Wurzer.Zeit für TimmyFür die Zielgruppe der Kleinkinder wird es in 2019 ebenfalls einNovum geben: das kleine Lamm Timmy kehrt ins TV zurück und wird zurLizenzierung freigegeben.Timmy gehört zur Schafherde von "Shaun das Schaf" und verbringtseinen Tag zusammen mit seinen Tierfreunden im Kindergarten."Zeit für Timmy" ist die erste Kindergarten-Serie von AardmanAnimations, die speziell für Jungs und Mädchen zwischen zwei und fünfJahren entwickelt wurde. Umgesetzt in einer farbenfrohen Animationfür Kindergartenkinder, werden mit viel Charme, Humor und Spaßaltersgerechte Stories aus der bunten und moderne Welt von Timmy'sKindergarten erzählt.Die Rechte für die Vermarktung in den deutschsprachigen Ländernkonnte sich die WDRmg sichern, die bereits "Shaun das Schaf" alsLizenzthema erfolgreich etabliert hat. ""Zeit mit Timmy" ist dieideale Ergänzung zu "Shaun das Schaf". Fans von "Zeit mit Timmy"können mit fortschreitendem Alter direkt zu Produkten von "Shaun dasSchaf" übergehen, so dass wir eine langfristige Kundenbindungerreichen werden", freut sich Julia Wurzer über den Zuwachs imThemenportfolio.Über die WDR mediagroup GmbHDie WDR mediagroup GmbH (WDRmg) ist die kommerzielleTochtergesellschaft des Westdeutschen Rundfunks (WDR) mit Sitz inKöln und unter anderem mit der Verwertung der WDR Programme betraut.Neben dem Kerngeschäft der Werbezeitenvermarktung, desProgrammvertriebs und des Merchandisings umfasst ihr Portfolio auchbarrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- & BroadcastServices.Natürlich steht Ihnen die WDRmg im Rahmen Ihrer Berichterstattungjederzeit gerne für Interviews bereit.Pressekontakt:Gaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comEva Stemmerlittle big things GmbHCorneliusstraße 2880469 Münchene.stemmer@littlebigthings.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell