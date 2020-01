"Tierische Helfer" bei "plan b" im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) - Tiere sind in manchen Jobs unverzichtbare Helfer, erschnüffelngefährliche Schädlinge, suchen Landminen und unterstützen Kranke: Am Samstag,11. Januar 2020, 17.35 Uhr, begleitet "plan b" im ZDF Menschen, die in ihrerArbeit auf die Hilfe von Tieren setzen. Die "plan b"-Dokumentation "TierischeHelfer - Im Einsatz für den Menschen" ist ab Freitag, 10. Januar 2020, 10.00Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.Die Sozialpädagogin Ingrid Stephan nutzt die besonderen Fähigkeiten von Tierenseit Jahrzehnten. Sie besucht gemeinsam mit Tieren soziale Einrichtungen wieKindergärten, Pflegeheime und Wohngruppen für Menschen mit geistigen undseelischen Einschränkungen.70 Tiere hält Ingrid Stephan in ihrem Institut für"Soziales Lernen mit Tieren" in Niedersachsen - von Hühnern über Schweine undKaninchen bis hin zu Eseln und Pferden. Jedes Tier hat bestimmte Fähigkeiten,kann Menschen mit Behinderungen auf eine andere Art helfen. Die Betroffenenselbst suchen sich aus, mit welchem Tier sie arbeiten wollen.Auch Spürhundeführer Daniel Hagemeier setzt auf die besonderen Fähigkeiten vonTieren. Der Schweizer hat seine beiden Hündinnen auf die Suche nach demAsiatischen Laubholzbockkäfer trainiert. Der Käfer aus Asien befällt heimischeBäume und durchlöchert sie unrettbar. Die Hunde können bereits die Larven ineinem frühen Entwicklungsstadium riechen und einen Befall so frühzeitigerkennen.Auf den Geruchssinn von Tieren setzt auch Bienenexperte undLandwirtschaftsprofessor Nikola Kezic aus Zagreb: Er trainiert Bienen für dieSuche nach versteckten Landminen und arbeitet an zwei Methoden, wie Bienenhelfen können, das gefährliche Erbe des Jugoslawien-Krieges aufzuspüren.Ulf Muuß vom Flughafen Köln/Bonn hat ebenfalls ungewöhnliche Mitarbeiter. MitFrettchen fängt der Jäger Kaninchen, die Greifvögel anziehen und so indirekt dasRisiko für Vogelschlag erhöhen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/Sendungsseite:https://zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-tierische-helfer-100.html"plan b" in der ZDFmediathek: https://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4484511OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell