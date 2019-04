Tierische Helden und große Freundschaften: Oster-Highlights bei KiKA / Ferien- und Osterprogramm vom 15. bis 26. April

Erfurt (ots) - Sie begeben sich auf abenteuerliche Reisen, lösengemeinsam knifflige Aufgaben und stellen sich mutig neuenHerausforderungen: Tierisch gute Freunde führen durch dasKiKA-Osterprogramm. Zuschauer*innen dürfen sich vom 15. bis zum 26.April außerdem auf spannende Filmpremieren wie "Die Häschenschule -Jagd nach dem goldenen Ei" (NDR/SWR), "Molly Monster" (SWR) oder"Nö-Nö Schnabeltier - Abenteuer ahoi!" (hr) sowie neue Folgen ihrerLieblings-Serien freuen.Programm-Highlights in den FerienIn der ersten Ferienwoche zeigt KiKA neue Folgen der Sendereiherund um Tierreporterin Anna. Als Nachwuchs-Sennerin in "Anna auf derAlm" (BR) nimmt diese die Zuschauer*innen mit auf die Steineralm.Neben Kühe melken und Kälbchen füttern bleibt Anna genügend Zeit,tierische und menschliche Bekanntschaften zu knüpfen. Die neuenEpisoden werden vom 15. bis 19. April täglich um 16:35 Uhrausgestrahlt. In "Hanni & Nanni" (ZDF) bringen die gleichnamigenZwillingsschwestern Schwung in ihren Internatsalltag. KiKA zeigt denDreiteiler der erfolgreichen Kinderbuchverfilmung jeweils amKarfreitag um 13:40 Uhr, am Karsamstag um 15:10 Uhr und amOstermontag um 15:15 Uhr.Höhepunkte im OsterprogrammKarfreitag, 19. April 2019In "Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne" (KiKA) amKarfreitag um 9:00 Uhr machen sich ein Kater, ein Elefant und einProfessor auf die Suche nach dem verschwundenen Bürgermeister ihresHeimatstädtchens. "CHI RHO - Das Geheimnis" (KiKA) nimmt denZuschauer ab 11:25 Uhr mit auf eine abenteuerliche Rettungsaktion inbiblische Zeiten. "Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei"(NDR/SWR) feiert um 19:30 Uhr auf dem LOLLYWOOD-SendeplatzTV-Premiere. Der Film erklärt, was einen waschechten Osterhasenausmacht.Karsamstag, 20. April 2019Erstmals zeigt KiKA den Film "Sesamstraße präsentiert: Alarm imZirkus!" am Karsamstag um 7:45 Uhr. Im Osterspezial von "Weißt dueigentlich, wie lieb ich dich hab?" (KiKA/hr) um 8:35 Uhr erleben derkleine und der große braune Hase eine zauberhafte Überraschung. In"Hände weg von Mississippi" (ZDF) um 13:35 Uhr deckt die kleine Emmadas Geheimnis eines alten Pferdes auf.Ostersonntag, 21. April 2019Um Osterbräuche und Ostertiere geht es im Feiertagsspezial von"Checker Can - Der Oster-Check" (BR) am Ostersonntag um 9:00 Uhr. Diejunge Jola versucht im Sonntagsmärchen "Der süße Brei" (MDR/ZDF) um12:00 Uhr, die Hungersnot ihres Dorfes zu beenden. Imfarbenprächtigen Animationsfilm "Molly Monster" (SWR) begibt sichMonstermädchen Molly auf eine spannende Reise, um am Ende ihrGeschwisterchen kennenzulernen. Mollys erstes Kinoabenteuer läuft beiKiKA um 15:20 Uhr.Ostermontag, 22. April 2019Eine Sintflut zwingt Schnabeltier Nö-Nö und seine Freunde dazu,die idyllische Heimat zu verlassen und in wilde Gewässeraufzubrechen. KiKA zeigt die Premiere des animierten Kurzfilms "Nö-NöSchnabeltier - Abenteuer ahoi" (hr) am Ostermontag um 10:10 Uhr. DieRealverfilmung "Mein Freund, die Giraffe" (NDR) handelt von derungewöhnlichen Freundschaft des kleinen Dominik und der sprechendenGiraffe Raff. Die Premiere wird um 12:00 Uhr bei KiKA ausgestrahlt.Weitere Programminformationen sowie Basteltipps, Rezepte undSpielideen rund um Ostern sind auf kika.de einsehbar. Im KiKA-TEXTgibt es ab Seite 600 ausführliche Programminformationen. Daneben gibtes Rezepte und Buchtipps, sowie ab 15. April 2019 ein Oster-Quiz.Ausgewählte Premieren sind nach Ausstrahlung auch auf kika.de und imKiKA-Player abrufbar.Auf kikaninchen.de gibt es an Ostern zusätzliche Ideen zumSelbermachen aus dem "Baumhaus" und aus der Serie "Mama Fuchs undPapa Dachs". Daneben können sich Besucher*innen von kika.de undkikaninchen.de ab dem 15. April auf österliche Gewinnspiele freuen.Zusätzliche Fotos und Texte sowie einen detailliertenProgrammüberblick finden Sie auch in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de. Registrierte Nutzer*innen finden folgende Premierenhier in der Rubrik "Presse Plus" vorab zur Ansicht: "Mein Freund, dieGiraffe" (NDR), "Molly Monster" (SWR), "Nö-Nö Schnabeltier -Abenteuer ahoi!" (hr), "Anna auf der Alm" (BR) und "Die Häschenschule- Jagd nach dem goldenen Ei" (NDR/SWR).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell