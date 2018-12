Unterföhring (ots) -2019 geht gut los - mit der Free-TV-Premiere eines dererfolgreichsten Animationsfilme der letzten Jahre! Disneys "Zoomania"spielte an den Kinokassen nicht nur über eine Milliarde US-Dollarein. Das Animationsabenteuer um die ungewöhnliche Freundschaft desPolizeihäschens Judy und des "ausgefuchsten" Kleinkriminellen Nickbekam 2017 auch einen OSCAR(r) als bester Animationsfilm. Gemeinsammuss das entzückende Ermittler-Duo eine Katastrophe in der MetropoleZoomania verhindern, bevor sich Fuchs und Hase dort für immerGutenacht sagen ... SAT.1 zeigt "Zoomania" an Neujahr, 1. Januar2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Zoomania strotz nicht nur mit verrücktem Slapstick-Humor undgrandiosen Sprüchen, sondern auch mit wertvollen Lektionen überToleranz und Vorurteile. Der Film lehrt uns das Feiern unsererUnterschiede."- RICHARD ROEPER, CHICAGO SUN-TIMESInhalt: Schon als ganz kleines Häschen hatte Judy Hopps (Stimme:Josefine Preuß) nur einen großen Traum: Sie möchte der erste Hase beider Polizei der Metropole Zoomania werden. Obwohl die ehrgeizigeNagerdame die Polizeiakademie als Jahrgangsbeste abschließt, wird sievon Polizeichef Bogo als Politesse zum Strafzettelschreibenabgestellt. Als die Stadt von einer Serie mysteriöser Vermisstenfälleheimgesucht wird, kommt endlich ihre Chance. Auf eigene Faust beginntJudy Ermittlungen, bei denen sie auf den notorisch betrügerischenFuchs Nick Wilde trifft. Nick muss ihr dringend mit seinen Trickshelfen, den Fall zu lösen. Denn nicht weniger als der Friedenzwischen Raubtieren und Pflanzenfressern in der multikulturellenGroßstadt hängt davon ab ..."Zoomania" Zum ersten Mal im Free-TV Am Dienstag, 1. Januar 2019,um 20:15 Uhr USA, 2016 Genre: Animation Regie: Bryan Howard, RichMooreDas SAT.1-Feiertagsprogramm im Überblick vom 22. Dezember 2018 biszum 1. Januar 2019Samstag, 22. Dezember 2018o 20:15 Uhr: "Titanic" (Spielfilm, Drama, USA 1997)Sonntag, 23. Dezember 2018o 13:30 Uhr: "Gespensterjäger" (Komödie, D/A/IRL 2015) o 15:20Uhr: "Alle Jahre wieder - Weihnachten mit den Coopers" (Komödie, USA2015) o 20:15 Uhr: "The Voice Senior", Start (Show, D 2018)Montag, 24. Dezember 2018o 14:15 Uhr: "Das Hundehotel" (Komödie, USA/D 2009) o 16:05 Uhr:"Jingle Bells - Eine Familie zum Fest" (Komödie, USA 2004) o 17:50Uhr: "Die Geister, die ich rief ..." (Komödie, USA 1988) o 20:15 Uhr:"Kevin - Allein zu Haus" (Komödie, USA 1990) o 22:25 Uhr: "SchöneBescherung" (Komödie, USA 1989)Dienstag, 25. Dezember 2018o 06:30 Uhr: "Shrek - Geschichten aus dem Sumpf" (Animation, USA2014) o 11:05 Uhr: "Bee Movie - Das Honigkomplott" (Animation, USA2007) o 12:50 Uhr: "Madagascar 2" (Animation, USA 2008) o 14:30 Uhr:"Die Pinguine aus Madagascar" (Animation, USA 2014) o 20:15 Uhr:"Kevin - Allein in New York" (Komödie, USA 1992)Mittwoch, 26. Dezember 2018o 05:30 Uhr: "Kung Fu Panda: Ein schlagfertiges Winterfest" (TVSpezial, Animation, USA 2008) o 07:25 Uhr: "Madagascar Special: MadSanta" (TV Spezial, Animation, USA 2009) o 07:55 Uhr: "Die Pinguinevon Madagascar - Verrückte Weihnachten" (TV Spezial, Animation, USA2014) o 11:25 Uhr: "Wickie auf großer Fahrt" (Abenteuer, D 2011) o13:15 Uhr: "Rio 2 - Dschungelfieber" (Animation, USA 2014) o 20:15Uhr: "Honig im Kopf" (Dramedy, D 2014) o 23:05 Uhr: "Kokowääh 2"(Komödie, D 2013)Donnerstag, 27. Dezember 2018o 20:15 Uhr: "Man lernt nie aus" (Komödie, USA 2015) o 22:50 Uhr:"Zwei vom alten Schlag" (Komödie, USA 2013)Freitag, 28. Dezember 2018o 20:15 Uhr: "The Voice Senior" (Show, D 2018)Samstag, 29. Dezember 2018o 20:15 Uhr: "Ice Age - Kollision voraus!" (Animation, USA 2016) o22:00 Uhr: "Rush Hour" (Actionkomödie, USA 1998)Sonntag, 30. Dezember 2018o 14:30 Uhr: "Gullivers Reisen - Da kommt was Großes auf uns zu"(Abenteuer, USA 2010) o 16:10 Uhr: "Die Abenteuer von Tim undStruppi" (Animation, USA/NZ 2011) o 18:15 Uhr: "Die Peanuts - DerFilm" (Animation, USA 2015) o 20:15 Uhr: "The Voice Senior" (Show, D2018)Montag, 31. Dezember 2018o 18:20 Uhr: "Ab durch die Hecke" (Animation, USA 2006) o 20:15Uhr: "Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf" (Animation, USA 2008) o22:15 Uhr: "Rush Hour 2" (Actionkomödie, USA 2000) o 00:00 Uhr: "RushHour 3" (Actionkomödie, USA 2007)Dienstag, 01. Januar 2019o 16:25 Uhr: "Ice Age 2 - Jetzt taut's" (Animation, USA 2006) o20:15 Uhr: "Zoomania", Free-TV-Premiere (Animation, USA 2016)Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell