Tierisch guter Einsatz: Wettbewerb für Natur- und Tierschutzprojekte / Bewerbungsverfahren für den Förderpreis in Höhe von bis zu 40.000 Euro gestartet

Elmshorn (ots) - Bis zu 40.000 Euro Förderung können Tierschutz-oder Naturschutzprojekte beim diesjährigen Wettbewerb der Initiative"Tierisch guter Einsatz" erhalten. Ziel des bundesweiten Wettbewerbesvon DAS FUTTERHAUS ist die Unterstützung von Projekten, deren Ideenund Umsetzungen wegweisend für den Schutz von Tier und Natur sind.Das Bewerbungsverfahren läuft noch bis Ende Juli.Bereits zum zweiten Mal ruft DAS FUTTERHAUS zur Teilnahme ambundesweiten Wettbewerb der Initiative "Tierisch guter Einsatz" auf.Teilnehmen können erneut alle Vereine und Organisationen, derenArbeit dem Schutz von Tier und Natur dient. Das Gewinnerprojektunterstützt der Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör mit zweiProzent seines Kundenkartenumsatzes in der Tierschutzwoche vom 29.September bis zum 6. Oktober und damit mit bis zu 40.000 Euro.Bereits im vergangenen Jahr hatte DAS FUTTERHAUS drei ausgewählteProjekte mit insgesamt 10.000 Euro unterstützt. "Bei unserertäglichen Arbeit begegnen uns immer wieder Menschen, die sich mitwegweisenden Ideen und vor allem mit unglaublich viel Engagement fürden Schutz von Tier und Natur einsetzen", erklärt Andreas Schulz,Geschäftsführer von DAS FUTTERHAUS. "Daraus entstand die Idee für dieInitiative `Tierisch guter Einsatz´. Unter den Einsendungen imvergangenen Jahr waren so viele tolle Projekte und Ideen, dass wiruns in diesem Jahr dazu entschieden haben, die Förderungssumme nachoben zu setzen."Bei der Auswahl des Gewinnerprojektes stehen neben der Idee vorallem der gesellschaftliche, nachhaltige Ansatz und die Transparenzim Mittelpunkt. "Uns ist wichtig zu wissen, für was derFörderungsbetrag eingesetzt wird", so Andreas Schulz. DasBewerbungsformular sowie weitere Informationen zum Wettbewerb findenVereine und Organisationen unterwww.futterhaus.de/tierisch-guter-einsatz.