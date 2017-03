Tierisch gefährlich: Fahrzeugschäden durch Marder - fünf hilfreiche Tipps

Bonn (ots) - Gerade im Frühjahr muss man damit rechnen, dass daseigene Auto unliebsame Bekanntschaft mit Mardern macht. Sie dringenin den Motorraum ein und zerbeißen Gummi- und weiche Kunststoffteile.Warum tun sie das und wie kann man das Innenleben seines Autos vorihnen schützen?Jedes Jahr werden mehrere Hunderttausend Fahrzeuge durchSteinmarder beschädigt. Gerade im Frühjahr während der Revierkämpfesuchen die Tiere Unterschlupf in den Motorräumen freiparkender Autos.Wenn sie ihr Revier verteidigen müssen, kommt es zu Beißattacken,denen Bauteile wie Achsmanschetten, Zündkabel, Kühlwasserschläuche,Faltenbälge, Stromleitungen und Isoliermatten zum Opfer fallenkönnen. Oft bleiben solche Schäden aber zunächst unbemerkt, was imschlimmsten Fall gefährlich werden kann. Zum Beispiel, wenn defekteZündkabel den Motorlauf beeinträchtigen oder undichteKühlwasserschläuche eine Überhitzung des Motors zur Folge haben.Übrigens: Marderschäden werden nicht durch alle Kfz-Versicherungenabgedeckt.Maßnahmen gegen MarderbisseAber welche Maßnahmen kann man ergreifen, um Marderbisse zuvermeiden? Hier fünf hilfreiche Tipps:1. Wenn es bereits Marderschäden in der Nähe gegeben hat oderMarderspuren am Wagen erkennbar sind, hilft eine Motorwäsche, umeventuelle Duftspuren zu entfernen. Denn auf ein bereits markiertesRevier reagieren Rivalen aggressiv und beißwütig. Aus diesem Grundsind übrigens auch solche Fahrzeuge besonders gefährdet, die oft denStandort wechseln.2. Zündkabel mit geschlitztem Wellrohr aus Hartkunststoffummanteln lassen, da kommen die kleinen, spitzen Marderzähne nichtdurch.3. Es gibt Geräte, die mit Ultraschall oder leichtem Elektroschockwie bei einer Weidezaunanlage arbeiten und die man im Motorraumeinbauen kann. Hier ist aber zu empfehlen, sich vorher über dieLeistungen des jeweiligen Gerätes genau zu informieren und fachkundigberaten zu lassen.4. Einige Fahrzeughersteller bieten die Möglichkeit einerAbschottung des Motorraums an, so dass Marder hier gar nicht mehreindringen können.5. Generell gilt: möglichst nicht über längere Zeit im Freienparken! Garagenparker sind hier natürlich am besten dran.Gut geschützt in der BetonfertiggarageOptimal vor Übergriffen - ob durch vier- oder zweibeinige Marder -geschützt ist das Auto, wenn man es regelmäßig in der Garageabstellt. Noch besser: in der Betonfertiggarage. Schließlich hat sieeine ganze Reihe an Vorteilen gegenüber einer gemauerten Garage: "Derfeste Stahlbeton sorgt für höchste Stabilität und Langlebigkeit,gleichzeitig aber auch für maximale Form- und Maßflexibilität", soMartin Heimrich von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V.,"bei identischen Außenmaßen bietet die Betonfertiggarage mehrInnenraum als die gemauerte - dank schlankerer Wände. Darüber hinausbekommt man sie zu einem deutlich geringeren Kaufpreis aufgrund derindustriellen Herstellung. Und mit einem wesentlich geringerenKoordinationsaufwand von nur einem Gewerk statt bis zu 13verschiedener."Was Betonfertiggaragen sonst noch zu bieten haben, könnenInteressierte interaktiv auf dem iPad erfahren - mit der Garagen-App"FB Magazin" der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V., die alsGratisdownload im App Store erhältlich ist.Mehr Informationen direkt bei der FachvereinigungBetonfertiggaragen e. V. unter www.betonfertiggaragen.dePressekontakt:Stiehl/Over GmbHFrau Tanja Wesner0541-35848-25Original-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuell