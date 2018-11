"Tierhaltungs-Standort Deutschland ist in Gefahr und braucht aktive Zukunftssicherung!" ZDG-Präsident Ripke richtet mahnende Worte an Politik, Handel, Verbraucher

Hannover (ots) - Mahnende Worte an Politik, Handel und Verbraucherhat ZDG-Präsident Friedrich-Otto Ripke bei der Mitgliederversammlungdes ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. amMontag in Hannover gerichtet. "Wir sehen unseren leistungsstarken undfortschrittlichen Tierhaltungs-Standort Deutschland in ernsterGefahr", sagte Ripke mit Blick auf überzogene Anforderungen imZielkonflikt von Tier- und Umweltschutz und die fehlendeUnterstützung der Politik beim wichtigen Thema Export. In einemeindringlichen, emotionalen Appell hob der ZDG-Präsident die weltweitführenden deutschen Standards in der Geflügelhaltung hervor undrichtete die klare Forderung an die Politik, durch eineNutztierstrategie mit Augenmaß auch in Zukunft die Erzeugung vonEiern und Geflügelfleisch in Deutschland zu sichern. "Die deutscheGeflügelhaltung ist fortschrittlich und innovativ. Wir arbeitennachhaltig und tierwohlorientiert. Wir versorgen die Menschen mitbeliebten, gesunden und hochwertigen Lebensmitteln. Und das wollenwir auch in Zukunft tun!", forderte Ripke unter dem Beifall der rundhundert Delegierten mehr Unterstützung und mehr Wertschätzung für dieArbeit der Tierhalter ein. "Unser klares gemeinsames Ziel muss essein, den Standort Deutschland langfristig für die nachhaltige,tierwohlorientierte Erzeugung von Eiern und Geflügelfleisch zusichern und im internationalen Markt wettbewerbsfähig zu halten -auch und gerade dafür und nicht nur für nationalenTierwohlfortschritt tragen unsere Politiker hohe Verantwortung!" Ohnedeutsche Tierhalter, Verarbeiter und Vermarkter werde es nichtgenügend deutsche oder regionale Lebensmittel geben können. "DieserZusammenhang ist einfach und sehr grundlegend! Politik,Lebensmittelhandel und Verbraucher sollten ihn in Zukunftkonsequenter beherzigen als in der Vergangenheit!", stellte Ripkeheraus.Eine deutlich stärkere Unterstützung durch die Bundespolitikwünscht sich der ZDG konkret beim wichtigen Thema Export undMarktöffnung China. "Bundesministerin Julia Klöckner hat gleich nachihrem Amtsantritt ein klares Bekenntnis für den Export abgegeben -nun muss sie auch liefern", forderte ZDG-Präsident Ripke mit Blickauf die noch ausstehende tatsächliche Unterstützung derMinisteriumsspitze bei dem hochrelevanten Thema der Öffnung desbedeutenden chinesischen Marktes für Geflügelfleischerzeugnisse ausDeutschland. Zur Marktöffnung Chinas hat die Branche in denvergangenen Jahren enorme Anstrengungen unternommen, erst vor wenigenTagen ist eine Spitzendelegation unter Leitung von ZDG-PräsidentRipke von einer mehrtägigen China-Reise zurückgekehrt. "Um unsereBemühungen endlich in das erforderliche Veterinärabkommen münden zulassen, ist das Engagement der Ministeriumsspitze unerlässlich. Wirbitten die Ministerin, hier umgehend die nötigen Schritteeinzuleiten", formulierte Ripke die Forderungen der Branche, die auchfür das wichtige Thema Nachhaltigkeit hohe Relevanz haben: EineÖffnung des chinesischen Marktes würde die Vermarktung zum Beispielvon Hühnerfüßen, -flügeln und Putenflügelspitzen ermöglichen und soeine möglichst vollständige und nachhaltige Verwertung desaufgezogenen und geschlachteten Tieres ermöglichen - auch mit Blickauf in Deutschland weniger nachgefragte Teilstücke.Als weiteres Beispiel für eine konkrete Gefährdung der Tierhaltungin Deutschland führte Ripke die Novelle der TA Luft an: "In ihrerjetzigen Fassung stellt die Novelle der TA Luft eine echteExistenzbedrohung dar - für Arbeitsplätze, für Familien, für dieGeflügelhaltung insgesamt! Wo Politik Partner und Wegbereiter füreine gesunde, leistungsstarke Wirtschaft sein sollte, sehen wiraktuell das genaue Gegenteil: Die Politik gefährdet die Zukunft derTierhaltung in Deutschland!" Umso wichtiger sei es, dass sich alleBeteiligten gemeinsam darum bemühen, im Rahmen der NationalenNutztierstrategie die bestehenden Zielkonflikte zwischen Tierschutzund Umweltschutz aufzulösen. Ripke betonte die Bereitschaft derdeutschen Geflügelwirtschaft zum konstruktiven Mitwirken: "Wir tragengerne unseren Teil dazu bei. Denn wir müssen gemeinsam zu Lösungenkommen, die den Tierhaltungs-Standort Deutschland sichern! Wenn wirim Emissionsrecht weitere Verschärfungen etablieren, kann es dengewünschten Tierwohlfortschritt nicht mehr geben. Offenställe wärenausgeschlossen und auch ein staatliches Tierwohllabel mitentsprechenden Tierwohlstufen nicht wirklich realisierbar." Ripkebringt es auf den Punkt: "Den Tierwohl-Geflügelstall der Zukunftkönnen wir mit unseren Experten und der Wissenschaft planen undkonkretisieren. Zum realen Bau braucht es aber entsprechenderechtliche Rahmenbedingungen - und darüber hinaus und noch wichtigerTierhalter, die sich eine solche Investition noch leisten können undwollen!"Im Rahmen von Nachwahlen hat die ZDG-Mitgliederversammlung dreiPositionen innerhalb des ZDG-Präsidiums neu besetzt. NeuerVizepräsident für den Fachbereich Legehennenhaltung ist HennerSchönecke, Vorsitzender des Bundesverbands Deutsches Ei e. V. (BDE).Ebenfalls einstimmig in das ZDG-Präsidium gewählt wurden StefanTeepker, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands bäuerlicheHähnchenhaltung e. V. (BVH), und Heinz Bosse für den FachbereichZucht und Vermehrung im ZDG. Aus dem ZDG-Präsidium verabschiedetwurden Hermann Albers, Ewald Drebing und Günther Scheper.ZDG-Präsident Ripke dankte ihnen für ihr langjähriges Engagement fürdie Belange der deutschen Geflügelwirtschaft.Das ZDG-PräsidiumPräsidentFriedrich-Otto Ripke, Staatssekretär a. D.VizepräsidentenBernd Kalvelage (Fachbereich Geflügelschlachtereien)Karl-Frieder Kottsieper (Gruppe der Landesverbände)Henner Schönecke (Fachbereich Legehennenhaltung)Thomas Storck (Fachbereich Putenerzeugung)Rainer Wendt (Fachbereich Hähnchenerzeugung)Weitere Mitglieder des Präsidiums:Ehrenpräsidenten:Gerhard Wagner, Karl Magnus Graf Leutrum von ErtingenFür die Landesverbände:Karl-Frieder Kottsieper, Bernd Adleff, Hartmut Lohse, Guido AndresFachbereich Legehennenhaltung:Henner Schönecke, Hans Thomas Freiherr von MeerheimbFachbereich Putenerzeugung:Thomas Storck, Claus Eilers-RethwischFachbereich Hähnchenerzeugung:Rainer Wendt, Stefan TeepkerFachbereich Gänseerzeugung:Lorenz EskildsenFachbereich Geflügelschlachtereien:Bernd Kalvelage, Paul-Heinz WesjohannStändige Arbeitsgruppe Zucht und Vermehrung:Heinz Bosse, Dirk WesjohannKooptiertes Mitglied:Leopold Graf von DrechselPressekontakt:ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.Christiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-40 | Fax 030 288831-50E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.de | Internet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell