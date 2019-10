Tierhalter bringen über 100.000 Unterschriften am Welt-Tierschutztag zur Europäischen Arzneimittelagentur in Amsterdam

Amsterdam (ots) - Online-Petition der Tierhalter:www.bravectopetition.orgDatum: Freitag, 4. Oktober 2019 - 11.30 bis 12.30 UhrOrt: EMA-Gebäudeeingang, Orlyplein 24, Amsterdam, NiederlandeEs werden Administratoren der Facebook-Gruppe "IST BRAVECTOSicher" eine Petition mit mehr als 100.000 Unterschriften bei der"European Medicines Agency" (EMA) einreichen.Zu dem Termin werden Vertreter und betroffene Tierhalter vonBravecto-Gruppen aus Deutschland, Belgien, Frankreich, denNiederlanden und Italien ebenfalls anwesend sein. Die Petitionbetrifft das umstrittene Zecken- und Flohmittel "Bravecto" (mit demWirkstoff Fluralaner)Zu diesem Mittel wurden der EMA bereits eine Vielzahl vonBerichten vorgelegt:- Schwerwiegende Nebenwirkungen (11.241)- sowie eine große Anzahl von Tieren, die nach Verabreichung desMedikaments gestorben sind (2636).Es ist zumindest bemerkenswert, dass dieser Behörde wegen einesTierarzneimittels eine so große Anzahl von Unterschriften vorgelegtwerden kann.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.isbravectosafe.com/ist-bravecto-sicher.htm oderhttp://www.bravectofakten.de/SOS-Hunde Gran CanariaVereinsregisternummer: 23429 (G1/S1/23429-18/GC)Steuernummer: CIF G76315043Bank: Banco SantanderIBAN: ES82 0049 0565 5323 1034 7714BIC-/SWIFT-Code: BSCHESMMPAYPAL: info@sos-hunde-gc.comPressekontakt:Ansprechpartnerin in Deutschland für diese Aktionund selbst vor Ort in Amsterdam bei der Übergabeals betroffene Tierhalterin:Angelika SchönHandy: +49 151 21514217Sie können uns auch per E-Mail kontaktieren:info@isbravectosafe.comOriginal-Content von: SOS-Hunde Gran Canaria e.v.in Zusammenarbeit mit Aktion "IST BRAVECTO SICHER", übermittelt durch news aktuell