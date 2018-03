Auch ein Tierfreund soll nicht auf den Hund kommen / Was ist bei der Anschaffung eines Hundes zu beachten? / Mit der Hundehalterhaftpflicht auf der sicheren Seite

Hamburg (ots) - Ein neues Familienmitglied ist frisch bei Ihneneingezogen und wird sich in Windeseile einen festen Platz in IhremHerzen sichern. Bei aller Begeisterung für den vierbeinigen Freundgibt es aber auch eine Reihe von Dingen, die beachtet werden müssen.Dazu gehören beispielsweise die Meldung bei der Gemeinde, derImpfschutz und Versicherungen. Um nicht den Überblick über allenötigen Schritte und Vorschriften zu verlieren, legt man sich ambesten einen "Hunde-Ordner" an. Was dort alles hineingehört und wasSie keinesfalls vergessen dürfen, haben wir für Sie zusammengetragen.Hundesteuer und Anmeldung bei der GemeindeWenn Sie nicht gerade einen ausgebildeten Blindenhund besitzen,müssen Sie - bis auf wenige Ausnahmen - Hundesteuer zahlen. Fürgewöhnlich gewähren die meisten Gemeinden eine Anmeldefrist von einbis zwei Wochen. Sie müssen also Ihren Hund nicht gleich am Tagseines Einzugs anmelden; mittlerweile können Sie Ihren Hund auchonline oder telefonisch anmelden. Im Anschluss erhalten Sie dieSteuermarke für die folgenden drei Jahre und die Rechnung für dieersten 12 Monate.Versicherungen - Was brauchen Sie wirklich?Die rechtlichen Bestimmungen zur Haltung von Hunden ist Sache derLänder. Jedes Bundesland hat hier seine eigenen Vorschriften. Somüssen Hundehalter in Niedersachsen beispielsweise einentheoretischen und praktischen Sachkundenachweis absolvieren(Ausnahme: mehrjährige Hundehaltung vor 2003) und außerdem ihren Hundkostenpflichtig im zentralen Hunderegister melden. Der Hund musszudem haftpflichtversichert und mit einem Transponder gekennzeichnetsein. In anderen Bundesländern wiederum gibt es die 40/20 Regelung(40 cm Rückenhöhe oder 20 kg Körpergewicht) oder SoKa (sogenannteKampfhunde), die eine Versicherungspflicht für das neueFamilienmitglied vorschreibt. Wenn Sie also zum Beispiel inNordrhein-Westfalen einen Collie anmelden wollen, brauchen Sie einenSachkundenachweis und eine Haftpflichtversicherung.Aber egal, in welchem Bundesland Sie leben, eines gilt überall:Hundehalter haften für alle Schäden, die durch den Vierbeinerverursacht werden, mit ihrem privaten Vermögen in unbegrenzter Höhe -und das auch dann, wenn sie kein eigenes Verschulden trifft. SkadiChalkopios, Produktmanagerin der IDEAL Versicherung rät jedemHundehalter zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung: "Mit einerHundehalterhaftpflichtversicherung ist man auf der sicheren Seite.Denn jeder Hund, ob groß oder klein, kann gefährliche Situationen wiezum Beispiel einen Verkehrsunfall auslösen." Zumindest diefinanziellen Schäden an Personen oder auch Gegenständen sind damitabgedeckt. Günstige Tarife gibt es bei der IDEAL Versicherung bereitsab 50 Euro Jahresbeitrag.Eine Krankenversicherung für Hunde kann sinnvoll sein, wenn IhrHund chronische Krankheiten entwickelt. Im Normalfall ist eine solcheVersicherung aber nicht nötig. Anders steht es um dieOP-Kostenversicherung; sie übernimmt die Operationskosten im Fallevieler Erkrankungen und Unfälle. Die Tiermedizin vermag heute eineMenge. CT, Orthesen, Transplantationen etc. sind für die Tierklinikenheute kein Problem mehr. Die Kosten sind allerdings immens und liegenschnell im vierstelligen Bereich. Eine OP-Kostenversicherung kannsich daher lohnen.Tierarzt und ImpfungenMit der Wahl des Tierarztes sollten Sie sich früh befassen. StammtIhr Hund von einem seriösen Züchter oder aus dem Tierheim, hat ereine tierärztliche Abschlussuntersuchung hinter sich. Hier wird manIhnen auch sagen, wann der nächste Termin zur Impfung ansteht. HabenSie einen Hund aus Ihrem Umfeld übernommen und wirkt er gesund,lassen Sie ihn ankommen und gehen Sie dann nach ein paar Tagen zumTierarzt. Er wird Sie beraten und die Impfungen terminieren. HaltenSie sich daran, ganz besonders, falls Sie mit Ihrem Hund verreisenwollen.Hundeschule - braucht mein Hund das?Eine gute Hundeschule ist viel wert. Ihr Hund knüpft dortFreundschaften und lernt, mit gleichaltrigen und schwächeren aberauch mit stärkeren Welpen auszukommen und sammelt so wichtigeErfahrungen. Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen undErfahrungen mit anderen Neu-Hundehaltern auszutauschen. DieHundeschule erwartet und prüft den Versicherungsschutz und denImpfstatus. Meist findet die Hundeschule einmal pro Woche für etwaeine Stunde statt.Häusliches UmfeldAchtsamkeit ist geboten, wenn ein junger Hund Mitglied der Familiewird. Er verhält sich im Haus wie ein neugieriges Kleinkind. RechnenSie bei einem jungen Hund mit allem. Schaffen Sie Bücher, Pflanzen,Teppiche und wertvolle Gegenstände außer Reichweite. Das gilt auchfür alles, was giftig ist, zum Beispiel Efeugewächse, Palmen oderGummibäume.Mit diesen Hinweisen und gesundem Menschenverstand sollten Siebestens vorbereitet sein auf den Einzug Ihres neuenFamilienmitgliedes. Ihr Vierbeiner wird es Ihnen danken.Weitere Informationen erhalten Sie auch unterhttps://www.ideal-versicherung.de/magazin/