Tieren auf keinen Fall Medikamente aus der Hausapotheke geben

Baierbrunn (ots) - Ist ihr Haustier krank, dürfen die Halter ihmauf keinen Fall eigenmächtig Medikamente aus der Hauapothekeverabreichen. "Manche für Menschen harmlose Wirkstoffe können beiTieren schwere Nebenwirkungen verursachen oder sogar tödlich sein",warnt Dr. Holger Herold, Apothekeninhaber aus Leipzig, imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Vor allem rezeptfreieSchmerzmittel sind problematisch." Vergiftungen mitAcetylsalicylsäure, Paracetamol oder Diclofenac seien bei Katzenkeine Seltenheit. Bei Hunden schädigt Paracetamol schon in geringenMengen die Leber. Ibuprofen und Diclofenac verursachen Nebenwirkungenim Magen-Darm-Trakt mit zum Teil massiven Blutungen. "Nicht ohneGrund unterliegen alle Schmerzmittel für Tiere derVerschreibungspflicht", betont Angelika Richter, Tierärztin undProfessorin am Institut für Pharmakologie, Pharmazie und Toxikologieder Universität Leipzig. Auch wer meint, seinem Vierbeiner mitpflanzlichen Mitteln etwas Gutes zu tun, kann sich irren. ÄtherischeÖle, die zum Beispiel häufig in Erkältungsmitteln stecken, führen beiKatzen zu schweren Vergiftungen. Die Halter sollten mit ihrem krankenVierbeiner daher gleich den Tierarzt aufsuchen. "Viele Symptome, diebeim Menschen als Bagatelle selbst behandelt werden, bedürfen beiTieren einer fachgerechten Diagnose", betont Richter. DieSelbstmedikation durch den Halter könne eine wirksame Therapieverzögern und die Erkrankung verschlimmern.