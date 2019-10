Tiere stärken Gesundheit und Wohlbefinden (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wenn wir ihr Fell streicheln, fühlen wiruns wohl. Tiere helfen auch gegen die Einsamkeit und schenken unsLebensqualität, und sie können für unsere Gesundheit ein wesentlicherFaktor sein. Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Tiere tun uns gut, denn sie nehmen uns wie wir sind. Wirfühlen uns geliebt und gebraucht, schreibt das ApothekenmagazinDiabetes Ratgeber. Aber sie stärken auch unsere Gesundheit, erklärtuns die stellvertretende Chefredakteurin Birgit Ruf:O- Ton Birgit Ruf: 12 Sekunden"In ihrer Gegenwart sinken Blutdruck und Atemfrequenz, der Stressfällt von uns ab. Und Hunde wollen ja bei jedem Wetter raus. Dasmacht sie zu idealen Partnern auch bei Typ-2-Diabetes. Das ist besserals jeder Fitnessplan."Sprecher: Es gibt verschiedene Therapien bei denen Tiere zumEinsatz kommen. Wie können die diese Behandlungen unterstützen?O- Ton Birgit Ruf: 22 Sekunden"Da gibt es viele Beispiele: Therapeutisches Reiten für Menschenmit Behinderungen zum Beispiel. Manche setzen auf Esel, etwa bei derBehandlung von Burn-out. Der Esel zeigt einem dann, wie dasNein-Sagen geht. Oder Hunde, Hühner und Meerschweinchen kommen beimBesuchsdienst in Heimen zum Einsatz. Menschen mit Demenz können sichin der Gegenwart von Tieren besser entspannen und auch wieder Freudeempfinden."Sprecher: Tiere können also diverse Behandlungen unterstützen,aber können sie auch eine Therapie ersetzen?O-Ton Birgit Ruf: 15 Sekunden"Nein, ersetzen nicht. Sie können zwar lernen zu spüren, wenn ihrBesitzer unterzuckert oder ihn warnen, aber die Ausbildung ist teuerund nimmt viel Zeit in Anspruch. Ein Hund ist kein Ersatz fürfehlendes Diabetes-Management oder für eine schlechte Therapie. Erist ein Gefährte."Abmoderationsvorschlag: Haustiere können aber die Arbeit desTherapeuten erleichtern, denn sie sind gute Motivationstrainer,berichtet der Diabetes Ratgeber.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell