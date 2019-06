Tiere im Auto: Transportbox ist beste Wahl / TÜV Rheinland: Bei Kauf auf GS-Zeichen und Crashtest-Prüfnormen achten / Vierbeiner sind rechtlich Ladung

Köln (ots) - Sommerzeit, Reisezeit. Geht es mit dem Auto aufReisen und müssen Haustiere mit, stellt sich die Frage: Wo ist dersicherste Platz für Hunde oder Katzen? "Ganz klar in einerausreichend großen Transportbox", sagt TÜVRheinland-Kraftfahrtexperte Thorsten Rechtien und betont: "VieleTiere fühlen sich in der Höhlenatmosphäre sogar pudelwohl." Befindetsich ein Tier jedoch ungesichert im Fahrzeug, kann es bei einerVollbremsung oder einem Unfall gefährlich werden. Beispiel: Ein etwa20 Kilogramm schwerer Hund entwickelt bei Tempo 50 eine Aufprallwuchtvon über einer halben Tonne. Der Hund überlebt den Crashwahrscheinlich nicht, anderen Insassen drohen schwere Verletzungen.Dazu kommt: "Tiere sind rein rechtlich eine Ladung. Und die mussausreichend gesichert sein. Verursacht ein ungesicherter Hund einenUnfall, drohen Bußgeld und Abschläge bei der Vollkaskoversicherung",so Rechtien.Verletzungsgefahren verringernBei kleineren Hunden oder Katzen sollte die kompakte Box imFußraum hinter den Vordersitzen platziert werden. Für größere Boxenbietet sich der Laderaum von Kombis, Vans und SUVs an. Hierbei daraufachten, dass das Behältnis quer zur Fahrtrichtung direkt an die Lehneder Rücksitzbank gestellt wird. So verteilen sich bei einem Aufpralldie Kräfte gleichmäßiger, das Tier übersteht die Belastung besser.Wer die Box zusätzlich mit Spanngurten sichert und dazu ein stabiles,möglichst fest installiertes Trenngitter einbaut, reduziert bei einemheftigen Unfall die Verletzungsgefahr für die Fondpassagiere.Spezielle Rückhaltesysteme"Haltegeschirre, die am Gurtschloss oder mit Isofix-Hakenbefestigt werden, sind nur zweite Wahl", erklärt der TÜVRheinland-Fachmann. Denn sie sorgen zwar dafür, dass das Tier denFahrer unterwegs nicht behindert, bieten aber bei einem Unfall einennur begrenzten Schutz. Wenn schon Geschirr, dann auf breite Gurte undsolide Verschlüsse achten und den Vierbeiner stramm festschnallen -eine eher unbequeme Position für den Hausgenossen. Beim Kauf vonBoxen oder Rückhaltesystemen unbedingt auf das GS-Zeichen fürgeprüfte Sicherheit, welches auch TÜV Rheinland vergibt, achten.Außerdem sollte man beim Kauf darauf achten, dass die Produkte nachden Crashtest-Prüfnormen ECE R17, ECE R126 oder DIN 75410-2 getestetsind.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos erhaltenSie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im Internet:www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell