"Tierarztgeschichten" begleitet zwölf Tierärzte aus dem Südwesten

Baden-Baden (ots) -"Tierarztgeschichten" / Doku-Serie, 20 Folgen / ab 13. November,montags bis freitags jeweils 13:30 Uhr im SWR FernsehenTierärzte sind die wichtigsten Stützen, wenn es den bestenFreunden der Menschen schlecht geht: Sie forschen nach Krankheiten,lindern Schmerzen und sorgen vor. Engagiert und einfühlsam kümmernsie sich um ihre tierischen Patienten - und um deren Besitzer. In derDoku-Serie "Tierarztgeschichten" werden Tiermediziner jederFachrichtung im Südwesten bei ihrer täglichen Arbeit mit der Kamerabegleitet. Von der Erstimpfung beim Welpen, über die Herz-OP beimMeerschweinchen bis hin zur Schönheits-Operation beim Ara und derZahnkorrektur beim Esel - die spannendsten Fälle der Veterinärehalten so einige Überraschungen bereit. "Tierarztgeschichten" sind ab13. November 2017 jeweils montags bis freitags im SWR Fernsehen zusehen.Ein fliegender Tierarzt aus Sachsenheim, ein Tierrettungswagen ausTrier"Tierarztgeschichten" schaut den Behandelnden über die Schulter,wenn sie ihren Patienten zur Genesung verhelfen oder deren Besitzerbetreuen, die in Sorge um ihr Haustier Halt brauchen. Unter anderemwerden dabei folgende Ärzte vorgestellt: Dr. Steffen Kappelmann ausSachsenheim ist Deutschlands einziger fliegender Tierarzt: Wenn Tierein Not sind, fliegt der Landtierarzt über die Staus auf den Straßenhinweg von Hof zu Hof. Tierärztin Eva-Maria Wingender behandelt inihrer Praxis in Kaisersesch neben Ziegen mit Handicap oder Hunden mitFruchtbarkeitsproblemen vor allem Nager. Dr. Marcellus Bürkle ausAchern ist Europas führender Vogel-Experte und kümmert sich liebevollum Papageien, mit denen ihre Besitzer hunderte von Kilometern weitanreisen. Tierärztin Isabelle Reißmann aus Trier dagegen kommt direktzu ihren Patienten nach Hause. In ihrem umgebauten Rettungswagen kannsie von der Katze bis zum Frettchen fast jedes Tier behandeln. Eineshaben alle zwölf Tierärzte der Doku-Serie gemeinsam: die Liebe zumTier und den Wunsch, zu helfen.Sendetermine"Tierarztgeschichten" ab 13. November 2017 montags bis freitags,13:30 Uhr, im SWR FernsehenErste Folgen vorab für akkreditierte Journalisten aufwww.presseportal.SWR.deFotos über www.ARD-Foto.de