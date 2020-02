"Die Tierärzte - Retter mit Herz": neue Folgen, neue Regionen, neue Behandlungsmethoden / Zweite Staffel der Doku-Serie startet am 2. März 2020 im Ersten

München (ots) - Ein kollabierendes Pferd, eine gestürzte Katze und zwei lahmendeHunde - gleich in der ersten Folge der zweiten Staffel "Die Tierärzte - Rettermit Herz" (NDR/ARD) müssen Veterinäre auf Sylt, an der Mosel, am Schliersee undStarnberger See ihre Kreativität und Nervenstärke beweisen. Ab Montag, 2. März2020, sind 30 neue Episoden der Doku-Serie zu sehen - montags bis freitags um16:10 Uhr im Ersten und jeweils 24 Stunden vor Ausstrahlung in der ARDMediathek.Zu den aus der ersten Staffel bekannten Tierärzten in Hamburg, Karlsruhe,Bernkastel-Kues, Starnberg und auf Sylt sind neue Kolleginnen und Kollegen ausMerxheim in Rheinland-Pfalz, Sassnitz auf Rügen, Taucha bei Leipzig und von derAlm am Schliersee hinzugekommen. Sie erweitern das Spektrum der Serie nicht nurregional, sondern ergänzen auch die medizinischen Behandlungsfelder. Dr. ReginaSeemüller aus Oberbayern vertraut nicht nur der Schulmedizin, sondern bietetauch die Traditionelle Chinesische Medizin, Akupunktur und Homöopathie an.Tierärztin Alexandra Erbeldinger aus Merxheim arbeitet mit einer Klinik fürDemenzkranke zusammen und setzt z.B. bei der Behandlung Therapiepferde ein.Die Doku-Serie zeigt in 30 neuen Folgen mutige Alltagshelden im Einsatz, für dieHelfen und Heilen eine Herzensangelegenheit ist."Die Tierärzte - Retter mit Herz" wurde als ARD-Gemeinschaftsproduktionproduziert von der Doclights GmbH unter der Federführung des NDR für Das Erste.Produzentin ist Michaela Hummel. Die Redaktion hat Anke Schmidt-Bratzel (NDR)."Die Tierärzte - Retter mit Herz", ab 2. März 2020, montags bis freitags um16:10 Uhr im ErstenWeitere Informationen online unter www.DasErste.de/tieraerzteDas Presseheft zur neuen Staffel finden akkreditierte Journalisten imPresseservice Das Erste unter https://presse.daserste.de. Im Vorführraum stehendie Folgen 31 und 33 zur Ansicht bereit.Pressefotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4529372OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell