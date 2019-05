Tier Reit: Schluss mit der Unsicherheit!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tier Reit. Die Aktie notiert im Handel am 07.05.2019, 19:35 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 27,59 USD.

Die Aussichten für Tier Reit haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Tier Reit aktuell 2,58. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,62 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "". Tier Reit bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Tier Reit-Aktie ein Durchschnitt von 23,86 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,12 USD (+17,85 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (26,78 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+5 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Tier Reit-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Tier Reit erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tier Reit. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.