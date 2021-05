Tier One Silver erhält die bedingte Genehmigung zur Notierung an der TSX Venture Exchange

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Quelle: IRW Press

Vancouver, Kanada – 20. Mai 2021 – Tier One Silver Inc. („Tier One“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver-inc/) gibt bekannt, dass das Unternehmen die bedingte Genehmigung zur Notierung seiner Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die „TSX.V“) erhalten hat. Das Unternehmen hat das Symbol TSLV reserviert.

Die endgültige Genehmigung der Notierung setzt voraus, dass das Unternehmen bestimmte Bedingungen erfüllt, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung