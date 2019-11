Tier des Jahres 2020: Stollengräber aus Leidenschaft / Die Deutsche Wildtier Stiftung hat den Maulwurf zum Tier des Jahres 2020 ernannt

Hamburg (ots) - Schwarzer Pelz, walzenförmiger Körper, spitze Schnauze, kurzerSchwanz, kleine Augen und breite Schaufeln: Der Maulwurf lässt sich selten überTage blicken. Dass er da war, verraten hoch aufgeworfene Hügel frischer Erde."Der Maulwurf ist ein genialer Stollengräber und lebt vor allem unter Wiesen undWeiden sowie in unseren Gärten", sagt Hilmar Freiherr von Münchhausen,Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung. "In den Städten leidet er unterder Versiegelung des Bodens, denn Asphalt und Beton lassen sich nicht einfachaufgraben. Auch von manch einem Gartenbesitzer, der seinen Rasen bedroht sieht,wird ihm nachgestellt."Die Deutsche Wildtier Stiftung ernennt den unter Naturschutz stehenden undbesonders geschützten Europäischen Maulwurf (Talpa europaea) zum Tier des Jahres2020, um auf den im Untergrund arbeitenden Nützling aufmerksam zu machen. "Wirsollten den Maulwurf als unermüdlichen Schädlingsvertilger und Mäusevertreiberviel mehr wert schätzen", sagt Münchhausen.Wo der Maulwurf lebt, ist das Bodenleben meist intakt. Maulwürfe fressenRegenwürmer, Insekten, Larven und Schnecken. Wo Maulwürfe leben, haben esWühlmäuse schwer. Übrigens: Die Erde, die sie aufwühlen und die von unten ausdem Erdreich stammt, ist zum Gärtnern optimal: Sie ist unkraut- und wurzelfreiund in dem nährstoffreichen Boden wachsen Pflanzen besonders gut. "Wer demMaulwurf helfen will, akzeptiert Maulwurfhaufen und setzt auf einen naturnahenGarten", so Münchhausen.Maulwürfe sind perfekt an ein Leben im Untergrund angepasst. Mit ihrenSinneshaaren an der Schnauze können sie hervorragend tasten und feinsteErderschütterungen spüren. Die lange Rüsselnase ist mit dem für den Maulwurftypischen "Eimerschen Organ" ausgestattet, das elektrische Reize wahrnimmt, diebei Muskelbewegungen von Beutetieren entstehen. Zusätzlich hilft der Schwanz als"Blindenstock": Die Schwanzlänge entspricht dem Tunnelradius und wird zumAbtasten der Gänge eingesetzt. Mit seinem walzenförmigen Körper schiebt sich derMaulwurf wie ein Bohrer durch die Erde. Sein Fell besitzt keinen Strich. Deshalbkann der Maulwurf in engen Erdreich-Gängen auch rückwärts laufen."Der Europäische Maulwurf ist nicht bedroht. Aber wegen seiner ökologischenFunktion, seinen besonderen Eigenschaften und seiner optimalen Anpassung aneinen sehr speziellen Lebensraum verdient er die Auszeichnung als Tier desJahres", so der Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung. "Wir wollen mitdem Maulwurf auch hervorheben, wie wichtig die Artenvielfalt unterhalb derErdoberfläche ist."Pressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell