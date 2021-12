Tier 1 Engineering wählt magniX zur Elektrifizierung von Hubschraubern für die saubere Lieferung von Organen

Everett, Washington, und Santa Ana, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Pionier des Elektroantriebs für den Antrieb der vollelektrischen Robinson 44-Hubschrauber für den nachhaltigen Transport lebensrettender Organe ausgewählt; erste elektrische Antriebseinheit (EPU) ausgeliefertmagniX, Das Unternehmen, das die Revolution in der elektrischen Luftfahrt vorantreibt, wurde von Tier 1 Engineering (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3379276-1&h=4164689106&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3379276-1%26h%3D3362038129%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tier1engineering.com%252F%26a%3DTier%2B1%2BEngineering&a=Tier+1+Engineering), einem Spezialisten für die Konstruktion und Entwicklung von Elektroflugzeugen, ausgewählt, um die elektrischen Antriebseinheiten (EPUs) von magniX für die saubere Lieferung von lebensrettenden Organen zu liefern.Tier 1 entwickelt den Elektrohubschrauber, eine Modifikation des Robinson R44, für den Erstkunden Lung Biotechnology PBC, der die Anschaffung einer Flotte von Flugzeugen für den Transport von Transplantationsorganen plant. Tier 1 Engineering wird ihr Batteriesystem und die elektrische Antriebseinheit magniX in die Hubschrauber integrieren, Flugtests durchführen und die Compliance mit den Lufttüchtigkeitsstandards nachweisen, um eine ergänzende Musterzulassung (STC) zu erhalten. Tier 1 Engineering arbeitet derzeit mit dem FAA Aircraft Certification Office in Los Angeles an dem Projekt e-R44.„Wir haben uns für magniX entschieden, weil das Unternehmen in der Entwicklung von luftfahrtspezifischen Elektroantrieben führend ist und wir erkannt haben, dass bereits erhebliche Fortschritte auf dem Weg zur FAA-Zertifizierung gemacht wurden. Mit der Technologie von magniX sind wir der STC-Genehmigung für den e-R44 ein großes Stück näher gekommen und können die Lieferung lebensrettender menschlicher Organe revolutionieren", sagte Glen Dromgoole, Präsident von Tier 1 Engineering.Heute hat Tier 1 Engineering die erste EPU von magniX in seinem Werk in Santa Ana, Kalifornien, in Empfang genommen. Dies ist ein wichtiges Ziel auf dem Weg zur Erlangung des STC. Die flugerprobten magniX EPUs treiben seit Dezember 2019 vollelektrische Flugzeuge im Flug an und sind mit der jüngsten Veröffentlichung der Sonderbedingungen durch die FAA auf dem Weg zur Part 33-Zertifizierung.„Wir sind diesem edelsten aller Ziele einen weiteren Schritt näher gekommen - das Leben derjenigen zu verbessern, die eine Organtransplantation benötigen, und dies dank des elektrischen Flugverkehrs mit minimaler Umweltbelastung", sagte Roei Ganzarski, CEO von magniX. „Eine Partnerschaft wie diese spricht Bände über die weltverändernden Anwendungen der elektrischen Antriebstechnologie für Flugzeuge, und das ist erst der Anfang. Gemeinsam engagieren wir uns für kontinuierliche Innovationen und eine bessere Zukunft für alle durch einen sauberen, leisen und kostengünstigen Luftverkehr."Informationen zu magniX magniX mit Hauptsitz in Everett, Washington, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kommerzielle Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie mit leistungsstarken, zuverlässigen und umweltfreundlichen Antriebslösungen anzuführen. magniX basiert auf proprietärer Technologie und bietet eine Reihe revolutionärer elektrischer Antriebslösungen, einschließlich Motoren und Leistungselektronik, die bei geringeren Betriebskosten null Emissionen erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.magnix.aero.Informationen zu Tier 1 Engineering Tier 1 Engineering ist ein innovatives Design- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Südkalifornien, das die Luftfahrtindustrie bedient. Im Jahr 2015 entwickelte Tier 1 Engineering einen der größten batteriebetriebenen Hubschrauber der Welt, einen modifizierten Robinson R44-Hubschrauber. Das 2500 Pfund schwere Flugzeug absolvierte seinen ersten Flug im Jahr 2016 und hält derzeit vier Guinness-Weltrekorde, darunter den ersten im Elektroflug, die weiteste Entfernung und die längste Dauer.magniX@finnpartners.comPressekontakt:Finn Partner für magniXmagniX@finnpartners.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1702438/magniX_Tier1_delivery.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/749902/magniX_Logo.jpgOriginal-Content von: magniX, übermittelt durch news aktuell