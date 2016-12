Tiefrote Zahlen bei Sears Holdings Corp.!

Weitere Suchergebnisse zu "Sears":

der Einzelhandelskonzern Sears schrieb auch im 2. Quartal wieder tiefrote Zahlen. Der Verlust erreichte 395 Mio $. Vor einem Jahr lag der Gewinn nur aufgrund einer Steuerrückzahlung bei 208 Mio $. Auf Halbjahressicht sah es auch nicht besser aus; der Verlust summierte sich auf 866 Mio $. Der Umsatz fiel um 8,6% auf 11,06 Mrd $, auch weil zwischenzeitlich weitere Sears- und Kmart-Filialen geschlossen wurden. Aktuell werden 1.592 Filialen betrieben.

Alles in allem war das Zahlenwerk erneut enttäuschend

Zudem fielen die Umsätze auf vergleichbarer Fläche bei Kmart um 3,3% und in den Sears-Filialen um 7,0%. Sears schafft es einfach nicht, mehr Kunden in seine Geschäfte zu locken. Nur der Onlinehandel machte mit einem Umsatzplus positiv auf sich aufmerksam. Alles in allem war das Zahlenwerk erneut enttäuschend. Jetzt wurde die Aufnahme neuer Kredite in Aussicht gestellt. Der nächste Finanzierungstermin für die kurzfristigen Kreditlinien liegt im Oktober 2018.

Sears muss reagieren, denn mit einem negativen Eigenkapital von 2,7 Mrd $ steht die Bilanz auf tönernen Füßen und gefährdet die Unternehmensfinanzierung sowie die Umstrukturierung. Allein die Nachricht, dass Sears einen Teil seiner Marken wie Kenmore, Craftsman und DieHard verkaufen könnte, ließ den Aktienkurs im August anspringen. Obwohl die Aktie um 60% gestiegen ist, hat sie den Gewinn vollständig abgegeben und ist auf ein Allzeittief gefallen. Seit 2007 hat die Aktie 94% ihres Wertes eingebüßt

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

