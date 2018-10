Tiefkühlwirtschaft unterstützt Reduktionsstrategie der Bundesregierung für Fertigprodukte / Branchenbeitrag zur Salzreduktion bei TK-Pizza geplant (FOTO)

Berlin (ots) -Das Deutsche Tiefkühlinstitut (dti) unterstützt als Verband derTiefkühlwirtschaft die am 26. September 2018 zwischen demBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) undWirtschaftsverbänden der Lebensmittelbranche geschlosseneGrundsatzvereinbarung zur "Reduktions- und InnovationstrategieZucker, Fette und Salz in Fertigprodukten".Das dti und seine Mitgliedsunternehmen sehen darin einenkonstruktiven Ansatz, einen freiwilligen Beitrag zur Bekämpfung vonÜbergewicht und nicht-übertragbaren Krankheiten zu leisten, gemeinsammit vielen weiteren Partnern aus der Politik, dem Gesundheitswesenund dem Verbraucherschutz.Die TK-Wirtschaft beachtet bereits seit vielen Jahren bei derÜberarbeitung ihrer Rezepturen sowie bei Produktinnovationen die sichverändernden gesellschaftlichen Erwartungen und unterstützt dieKonsumenten durch qualitativ hochwertige Produkte für eineausgewogene Ernährung. Dabei wurde schon vieles erreicht: Am BeispielTiefkühlpizza lässt sich aufzeigen, dass in den letzten 10 Jahren derSalzgehalt bereits um durchschnittlich mehr als 15% reduziert wurde.Die Hersteller von Tiefkühlpizza haben sich zum Ziel gesetzt, aufdiesem Wege weiter zu arbeiten und werden sich mit einemBranchenbeitrag "Salzreduktion in TK-Pizza" an der Strategie derBundesregierung beteiligen.Die Erhaltung der Verbraucherakzeptanz hat dabei für dieHersteller oberste Priorität, weitere Veränderungen können daher nurin kleinen Schritten erfolgen. Bereits heute bieten die UnternehmenTiefkühlpizza und andere TK-Produkte in verschiedenen Varianten undPortionsgrößen an. Eine Reduktion der Portionsgröße bei Tiefkühlpizzaist jedoch nicht Bestandteil des Branchenbeitrages zurReduktionsstrategie.Der Pro-Kopf-Verbrauch von Tiefkühlpizza lag im Jahr 2017 beidurchschnittlich 12 Pizzen. In der Gastronomie und bei Lieferdienstenhingegen wird die 10-fache Menge verzehrt.Tiefkühlprodukte erfreuen sich aufgrund ihrer vielseitigenVorteile wachsender Beliebtheit beim Verbraucher. Sie bieten hoheQualität, optimalen Nährstoff- und Vitamingehalt bei gleichzeitiglanger Haltbarkeit - und das ohne den Einsatz vonKonservierungsstoffen.Pressekontakt:Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.Dr. Sabine EichnerTel.: +49 (0)30 280 93 62-0Mail: eichner@tiefkuehlkost.deOriginal-Content von: Deutsches Tiefkühlinstitut e.V., übermittelt durch news aktuell