Tiefkühlwirtschaft spricht sich für Nutri-Score aus / Chance auf eine europäische Kennzeichnungslösung nutzen

Berlin (ots) - Der Vorstand des dti hat sich einstimmig dafürausgesprochen, den Mitgliedern die Einführung derNutri-Score-Kennzeichnung auf freiwilliger Basis zu empfehlen,vorausgesetzt die Bundesregierung schafft dafür die nötigenrechtlichen Voraussetzungen mit einer Notifizierung bei der EU. InFrankreich wurde in wissenschaftlichen Untersuchungen bereitsnachgewiesen, dass der Nutri-Score den Verbrauchern ein einfachesVerständnis und übersichtliche Orientierung bietet. Ab Mitte Juliwill das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)die Verbraucher zu verschiedenen Modellen für eine vereinfachte,erweiterte Nährwertkennzeichnung befragen.Nutri-Score ist klarer FavoritDie Empfehlung des dti-Vorstandes basiert auf dem Ergebnis einerMitgliederbefragung, die im Juni 2019 durchgeführt wurde. Diedti-Mitgliedsunternehmen favorisieren darin mit deutlichem Abstanddas Nutri-Score-Modell. 83 Prozent der befragten Unternehmenattestieren dem Nutri-Score eine gute Schulnote, der damit imVergleich am besten abschneidet. Mehr als die Hälfte (57%) derbefragten Unternehmen können sich zukünftig eine Anwendung auf ihrenVerpackungen vorstellen.Tiefkühlindustrie liefert aktiven Beitrag zu einem verbessertenErnährungsverhaltenMit der Empfehlung des Nutri-Score, der auch von Gesundheits- undVerbraucherverbänden gefordert wird, setzt die Tiefkühlwirtschaft einklares Signal für Transparenz. Angesichts der gesellschaftlichenDebatte und dem gestiegenen Wunsch der Verbraucher nach einereinfachen, klaren Orientierung beim Lebensmitteleinkauf leistet derIndustrieverband so einen wichtigen Beitrag zur Förderung einerausgewogenen Ernährung.Erfolgsfaktor Nummer 1 ist die Beteiligung vieler UnternehmenGenauso wichtig wie die Einbeziehung der Verbrauchermeinung in diepolitische Entscheidungsfindung, ist für das dti die Akzeptanz einesModells bei den Unternehmen. Mit einer möglichst großen, freiwilligenBeteiligung wird es erst möglich, dass zukünftig auf den Vorderseitenmöglichst vieler Lebensmittelverpackungen eine einheitliche,erweiterte Nährwertkennzeichnung zu sehen sein wird und somit vieleVerbraucher erreicht werden können. Der Nutri-Score bietet zudem denUnternehmen einen Anreiz zur Überarbeitung von Rezepturen und liefertdamit einen wichtigen Beitrag für die bereits eingeleiteteReduktionsstrategie des BMEL.Europäische Lösung verringert Komplexität und ermöglicht eineschnelle EinführungDie Tiefkühlwirtschaft sieht zum aktuellen Zeitpunkt nur imNutri-Score die Chance, in der EU eine länderübergreifendeKennzeichnungslösung zu etablieren und eine deutsche Insellösung zuvermeiden. Neben Frankreich und Belgien bereiten bereits Spanien,Portugal, Luxemburg und die Schweiz eine Einführung vor. In weiterenKernländern wie den Niederlanden ist die Diskussion ebenfalls weitfortgeschritten. Laut der dti-Umfrage hat eine weitreichendeEU-Einsetzbarkeit für die Tiefkühlhersteller oberste Priorität.Gerade deutsche Unternehmen sind in den wichtigen europäischenMärkten gut vertreten, verschiedene Systeme in der EU würden dieKosten und die Komplexität der Verpackungen unnötig erhöhen.Appell an die BundesregierungDie Tiefkühlbranche ist mit einem Umsatz von 14 Mrd. Euro einerder fünf großen Zweige der Ernährungsindustrie in Deutschland. An dieBundesregierung richtet das dti die Bitte, den Nutri-Score fürDeutschland zu notifizieren und damit den Weg zu ebnen für eine zügigumsetzbare Lösung im Interesse der Menschen und der Wirtschaft inDeutschland.