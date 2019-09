Tiefkühlwirtschaft begrüßt das Ergebnis der Verbraucherforschung pro Nutri-Score (FOTO)

Berlin (ots) -Das Deutsche Tiefkühlinstitut e. V. (dti) begrüßt das Ergebnis derVerbraucherforschung zum erweiterten, vereinfachtenNährwertkennzeichen, das Bundesministerin Julia Klöckner heute derPresse vorgestellt hat. In der wissenschaftlich fundiertenUntersuchung wurden den Verbrauchern vier unterschiedliche Modellevorgelegt, die die bestehende Nährwertkennzeichnungstabelle ergänzensollen. Die Befragten bevorzugen eindeutig und mit klarem Abstand den"Nutri-Score" als Modell, das ihnen die Auswahl von Lebensmittelnerleichtern würde. Damit bestätigen sich auch in Deutschland dieStudienergebnisse pro Nutri-Score.Das dti sieht in diesem klaren Verbrauchervotum eine Chance fürmehr Transparenz und aufgeklärte Verbraucherentscheidungen. Bereitsvor Beginn der Studie hatte Ministerin Klöckner erklärt, dass dasErgebnis für ihre politische Entscheidung maßgeblich sei. Sie hat nuneinen klaren Handlungsauftrag, den Nutri-Score für Deutschland in derEU zu notifizieren, damit die Unternehmen auf einer verlässlichenRechtsgrundlage das Label freiwillig auf ihre Verpackungen aufbringenkönnen.Der Nutri-Score ist bereits in Frankreich und Belgien im Einsatzund weitere EU-Mitgliedstaaten und die Schweiz wollen ihn einführen.Für die dti-Mitglieder schafft das heutige Ergebnis die Grundlage, umden nachdrücklich geäußerten Wunsch der Tiefkühlwirtschaftumzusetzen, eine Kennzeichnungslösung mit Einsetzbarkeit in dergesamten EU zu erreichen. Das Votum der deutschen Verbraucher bietetdie Chance, den Nutri-Score als gemeinsamen europäischenLösungsansatz zu etablieren. Das dti begrüßt daher das weitereVorgehen der Bundesregierung, sich dafür in Brüssel einzusetzen.Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.tiefkuehlkost.deWeitere Informationen:Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.Dr. Sabine Eichner, GeschäftsführungMobil: +49 170 2951969Mail: eichner@tiefkuehlkost.deLea Feys, Referentin Ernährung/VerbraucherTel.: +49 30 280 93 62-13Mail: feys@tiefkuehlkost.deOriginal-Content von: Deutsches Tiefkühlinstitut e.V., übermittelt durch news aktuell