Tiefkühlkost-Hersteller Frosta legt Geschäftszahlen vor

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Die Bremerhavener FROSTA AG legt am Donnerstag (11.00 Uhr) die Jahreszahlen für 2016 vor.



Der Tiefkühlkosthersteller verzeichnet seit Jahren steigende Umsatzzahlen. Von 2014 zu 2015 war es im Konzern eine Steigerung von 408 auf 440 Millionen Euro, der Auslandsanteil liegt bei etwa 43 Prozent. Es wird von weiteren Zuwächsen ausgegangen. Frosta produziert in vier Werken, außer in Bremerhaven in Rheintal bei Worms (Rheinland-Pfalz), im Elbtal bei Meißen (Sachsen) und im polnischen Bydgoszcz. Die Marke Frosta ist in Deutschland, Österreich und Schweiz sowie in Polen, Ungarn und anderen ost- und mitteleuropäischen Ländern auf dem Markt./ja/DP/zb