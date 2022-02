Tiefkühlhersteller Frosta legt Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 vor

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Der Bremerhavener Tiefkühlkosthersteller Frosta berichtet am Donnerstag (11.00 Uhr) über das Geschäft im abgelaufenen Jahr. Im ersten Coronajahr 2020 wurde mehr daheim gekocht, das bescherte dem Unternehmen ein Plus von 5,4 Prozent beim Umsatz (552 Millionen Euro). Der Jahresüberschuss lag bei 25,1 Millionen Euro. Das Unternehmen stellt sowohl Tiefkühlprodukte unter der Eigenmarke Frosta her als auch für Eigenmarken der großen Handelsketten. Die Produktpalette umfasst Fertiggerichte wie Paella oder Bami Goreng, Fischspezialitäten sowie Gemüse, Obst und Kräuter.

Zuletzt setzte das Unternehmen verstärkt auf vegane Ersatzprodukte. Seit Anfang 2021 sind Backfisch und Fischstäbchen aus Gemüse im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich. Frosta produziert in drei Werken in Deutschland und einem in Polen. Das Unternehmen beschäftigt knapp 1800 Menschen./jbi/DP/jha