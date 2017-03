Tiefensee: Opel-Mitarbeiter in Eisenach können aufatmen

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

ERFURT/EISENACH (dpa-AFX) - Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat sich nach der Übernahme von Opel durch PSA erleichtert gezeigt.



"Das sieht nach dem Ergebnis aus, das wir uns erhofft haben", erklärte Tiefensee am Montag in Erfurt. So sollten alle deutschen Standorte und die Arbeitsplätze erhalten werden. Opel baut auch in Eisenach Autos. "Das heißt: Die Beschäftigen in Eisenach können vorerst aufatmen. Mit dem neuen Mokka gibt es für den Standort auch gute Perspektiven über 2020 hinaus", sagte der Minister.

Aus seiner Sicht ist allerdings noch unklar, welche Aufgaben künftig Opel und welche PSA übernehmen sollen. "Hier muss es auf lange Sicht eine faire Aufgabenteilung zwischen den deutschen und französischen Standorten geben, bei der die einen nicht nur die verlängerte Werkbank der anderen sind", gab er zu bedenken. Demnach könnte Opel innerhalb des neuen Verbunds zu einer Art "Kompetenzzentrum für Elektromobilität" werden, schlug Tiefensee vor.