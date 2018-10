Berlin (ots) -Daten, Daten, Daten: Ab dem 29. November heißt es "Data Deep Dive"im Berliner Newsroom der dpa. Beim dritten Hackathon von Deutschlandsgrößter Nachrichtenagentur geht es um datengetriebenen Journalismusund neue Geschäftsmodelle auf Basis von Algorithmen und künstlicherIntelligenz. Organisiert wird der dreitägige Hackathon vomStartup-Beschleuniger next media accelerator (nma)."Neue Formen von maschinenlesbaren Schlagworten und Metadatenkönnen dabei helfen, den Nutzern genau die Inhalte auszuspielen, diefür sie besonders interessant sind", erklärt Roland Freund,Stellvertreter des Chefredakteurs bei dpa und verantwortlich für dieInnovationsthemen der Nachrichtenagentur. "Am Ende soll es für alleRedaktionen einfacher werden, aus einem User einen zahlenden Kundenzu machen. Mit dieser Idee im Gepäck wollen wir bei unserem Hackathonan innovativen Strategien arbeiten und Prototypen entwickeln", soRoland Freund weiter.Daten werden immer mehr zum Treiber für Journalismus undMedien-Geschäftsmodelle. So können sie komplexe Zusammenhänge ininteraktiven Grafiken sichtbar machen. "Robot Journalists"verarbeiten Daten zu Sportmeldungen, Börsenberichten oder regionalenWettervorhersagen. Dashboards mit aktuellen Tracking-Daten sindmittlerweile feste Bestandteile der Newsrooms. Im Rahmen des Projekts"Performing Content" beschäftigt sich auch die dpa gemeinsam mitihren Kunden mit dem Thema Daten. Dabei geht es um neueMöglichkeiten, die Attraktivität und die Relevanz von Inhalten undredaktionellen Formaten in bestimmten Zielgruppen zu untersuchen.Zielgruppe für den dpa-Hackathon sind Datenjournalisten, DataScientists, Business Analysts und alle anderen Media-Worker, die mitdem Rohstoff Daten zu tun haben.Anmeldung: http://ots.de/I35K6WZeit:Do., 29.11.2018, 16:30 Uhr bis Sa., 01.12.2018, etwa 16:30 UhrOrt:Markgrafenstraße 2010969 BerlinModeration:- Sabela García Cuesta, next media accelerator (nma)- Mario Geisenhanslüke, Digital Innovation Editor, VRMPartner:23 degreesDie Datenprofis von 23 degrees bieten verschiedene Tools an, mitdenen Big Data visualisiert werden kann - inklusive Austausch aufeiner User-Plattform. www.23degrees.ioGoogleDie Google News Initiative hat in den vergangenen Jahren mit derDigital News Initiative und dem News Lab weltweit zahlreiche Projektezum Datenjournalismus und zum Einsatz von Daten in Medienhäuserngefördert. https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/de/PixrayPixray steht für Visual Intelligence: Das Potsdamer Unternehmenschützt Rechteinhaber auf der ganzen Welt und unterstützt dieInteressen von Kreativen. https://pixray.com/Schickler ManagementberatungSchickler gehört zu den führenden Beratungshäusern fürMedienunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.www.schickler.dePreise:- Best Overall- Best API prototype- Most InnovativeÜber dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standortenim In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutscheMedienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statutfestgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen,Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unterder Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin.Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats istDavid Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Social Web: www.dpa.com/de/social-mediaÜber next media accelerator (nma)Der 2015 in Hamburg gegründete next media accelerator investiertbis zu 50.000 Euro in mediennahe Startups aus ganz Europa sowieIsrael und bietet diesen ein sechsmonatiges Intensivprogramm.Teilnehmende Teams profitieren dabei vom großen nma-Netzwerk unddirekten Kontakten zu den führenden Unternehmen der Medien- undWerbebranche. Der nma wurde von der dpa initiiert. Internet:http://www.nma.vcPressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell