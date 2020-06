Tidewater Midstream And InfrastructureSollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, ?

Für die Aktie Tidewater Midstream And Infrastructure stehen per 28.06.2020, 09:24 Uhr 0.83 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Tidewater Midstream And Infrastructure zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 417,68 ist die Aktie von Tidewater Midstream And Infrastructure auf Basis der heutigen Notierungen 355 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (91,87) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Dividende: Tidewater Midstream And Infrastructure hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 4,71 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.52%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,81 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Tidewater Midstream And Infrastructure von 0,83 CAD ist mit -4,6 Prozent Entfernung vom GD200 (0,87 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,68 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +22,06 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.