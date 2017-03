Tidemand gewinnt dramatisches Duell in Mexiko und setzt Siegesserie von SKODA fort (FOTO)

León/Mexiko (ots) -- SKODA Werkspilot Pontus Tidemand und Beifahrer Jonas Anderssontriumphieren nach gut 295 Wertungskilometern mit 42,7 SekundenVorsprung und sind damit Spitzenreiter in der Gesamtwertung derWRC 2- SKODA FABIA R5 bewährt sich beim ultimativen Härtetest der FIARallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)- Saisonübergreifend 13 Siege für den SKODA FABIA R5 in denletzten 14 WM-Läufen- Michal Hrabánek: "Stolz auf mein Fahrerteam und die gesamteMannschaft"Nach einem dramatischen Duell haben Pontus Tidemand/JonasAndersson (S/S) die Rallye Mexiko gewonnen und damit die Siegesserievon SKODA in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) fortgesetzt.Nach gut 295 Wertungskilometern triumphierten die neuen Spitzenreiterin der WM-Gesamtwertung mit 42,7 Sekunden Vorsprung vor ihrenKonkurrenten Eric Camilli/Benjamin Veillas (F/F). Saisonübergreifendwurden damit 13 der letzten 14 WM-Läufe in einem SKODA FABIA R5gewonnen."Ich bin stolz auf mein Fahrerteam und die gesamte Mannschaft.Diese Rallye war nichts für schwache Nerven, aber Pontus Tidemand undJonas Andersson haben kühlen Kopf bewahrt und einen enorm wichtigenSieg eingefahren", kommentierte SKODA Motorsport Direktor MichalHrabánek. Der Erfolg sei einmal mehr auch ein Beweis für dieSchnelligkeit und Standfestigkeit des SKODA FABIA R5: "Die RallyeMexiko war wirklich der ultimative Härtetest. Von den Asphaltstraßenin der Hauptstadt ging es auf Schotter auf fast 2.750 Meter Höhe zumhöchsten Punkt der Rallye-WM. Unser Rallye-Fahrzeug hat unter allenBedingungen perfekt funktioniert."Der 26 Jahre alte SKODA Werkspilot Pontus Tidemand bot imHightech-Allradler den Rallye-Fans bestes Entertainment. Über vierTage lieferte er sich ein spannendes Duell mit Eric Camilli um denSieg, in dem die Führung mehrmals hin- und herwechselte. NachdemTidemand am Ende der ersten beiden Tage auf der Spitzenpositiongelegen hatte, übernahm Camilli am Samstag zwischenzeitlich dieFührung. Doch Schwedens Motorsportler des Jahres 2016, der auf denharten Schotterpisten etwas das Tempo reduziert hatte, schlug zurück.Mit drei Bestzeiten in Serie im ,Autódromo de León' und in denStraßen rund um den Servicepark der Millionenstadt León übernahm erwieder Platz 1 in der WRC 2.Tidemand ging mit einem winzigen Vorsprung von 2,0 Sekunden in dieletzten beiden Wertungsprüfungen am Finaltag und zeigte sein ganzesKönnen. Auf den 32,96 Kilometern des Tests ,L,a Calera' war er 22,5Sekunden schneller als Camilli und sorgte mit der überragendenBestzeit für die Vorentscheidung. In der abschließenden Powerstage,die live im TV übertragen wurde, brachte Tidemand den Sieg mit einerweiteren Topzeit dann souverän nach Hause."Das war ein grandioses Duell und eine grandiose Rallye. Wir habenbei unserer ersten Rallye Mexiko unglaublich viele Erfahrungengesammelt. Wir sind glücklich über diesen Erfolg und freuen uns übereinen tollen Start in die Saison", kommentierte SchwedensMotorsportler des Jahres. Er krönte sich als Sieger in Mexiko zumNachfolger des Finnen Teemu Suninen, der im vergangenen Jahrebenfalls in einem SKODA FABIA R5 triumphiert hatte. Den überragendenAuftritt von SKODA in Mexiko komplettierte Lokalheld Benito Guerra,der in einem FABIA R5 auf Platz drei landete.Nach seinem Heimsieg in Schweden gewann Tidemand die zweite WRC2-Rallye in Serie und ist damit alleiniger Spitzenreiter in derGesamtwertung der WRC 2. Mit der Idealpunktzahl von 50 Zählern auszwei Starts führt er die Liste vor Camilli (42) und Andreas Mikkelsen(25) an. Der Norweger hatte zum Auftakt in das Rallye-Jahr 2017 beider legendären Rallye Monte Carlo im SKODA FABIA R5 triumphiert.Damit hat der amtierende WRC 2-Champion SKODA Motorsport die erstendrei WM-Rallyes in diesem Jahr gewonnen.Endstand Rallye Mexiko (WRC 2):1. Tidemand/Andersson (S/S), SKODA FABIA R5, 3:32:56,5 Std.2. Camilli/Veillas (F/F), Ford Fiesta R5, + 0:42,7 Min.3. Guerra/Rozada (MEX/E), SKODA FABIA R5 , + 7:46,1 Min.Die Zahl zur Rallye Mexiko: 11:6Das dramatische Duell um die Spitzenposition in der WRC 2-Wertungbei der Rallye Mexiko spiegelte sich auch im Kampf um die Siege inden einzelnen Wertungsprüfungen wider. Auch hier hatte SKODA PilotPontus Tidemand in seinem FABIA R5 mit 11:6 gegen Eric Camilli dieNase vorn. Zwei ursprünglich geplante Wertungsprüfungen waren amFreitag gestrichen worden, weil die Rallye-Fahrzeuge wegen einesStaus zu spät aus der Hauptstadt Mexico City in den Servicepark inLeón zurückgekehrt waren.Der Kalender 2017 in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)Veranstaltung DatumRallye Monte Carlo 19.01.-22.01.2017 Rallye Schweden09.02.-12.02.2017 Rallye Mexiko 09.03.-12.03.2017 RallyeFrankreich 06.04.-09.04.2017 Rallye Argentinien 27.04.-30.04.2017Rallye Portugal 18.05.-21.05.2017 Rallye Italien08.06.-11.06.2017 Rallye Polen 29.06.-02.07.2017 RallyeFinnland 27.07.-30.07.2017 Rallye Deutschland 17.08.-20.08.2017Rallye Spanien 05.10.-08.10.2017 Rallye Großbritannien26.10.-29.10.2017 Rallye Australien 16.11.-19.11.2017