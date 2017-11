"Tickling Giants": ZDFinfo mit Doku-Film über Satire-Sendung im Arabischen Frühling / Zuvor "Menschenschmuggler"-Doku über "Das Geschäft mit den Flüchtlingen" (FOTO)

Mainz (ots) -Mitten in den Wirren des Arabischen Frühlings traf Bassem Youssef2011 eine Entscheidung, die sein Leben veränderte: Er gab seinen Jobals Herzchirurg auf und wurde Ägyptens erster Fulltime-Comedian. DerDokumentarfilm "Tickling Giants - Humor als Waffe" von Sara Takslererzählt von der kurzen Phase der Freiheit: 2013 wurde YoussefsSatire-Sendung abgesetzt und der Comedy-Star zur Flucht getrieben.ZDFinfo präsentiert am Donnerstag, 23. November 2017, 21.00 Uhr,erstmals die 90-minütige TV-Fassung des Kinofilms, der auf demamerikanischen Tribeca-Filmfestival gefeiert wurde.Inspiriert von Jon Stewart und dessen Daily Show entwickelteBassem Youssef am heimischen Laptop eine Satireshow, die schnell zumHit in der arabischen Welt wurde: Am ersten Tag schauten 35.000Menschen zu, nach nur zwei Monaten waren es schon Millionen. Der Lohndes Erfolgs: Youssef bekam sein eigenes TV-Studio. Mit Charme undWitz zog der Satiriker über Regierung und Militär her. Während erHumor als seine schärfste Waffe gegen den amtierenden PräsidentenMubarak einsetzte, wurde draußen scharf geschossen. Die kurzeAmtszeit von Mubaraks Nachfolger Mursi und dessen Muslimbruderschaftüberstand Youssefs Show "Al Bernameg" gerade noch. Doch mit derAmtszeit von Al-Sisi wurde es in Ägypten für Satiriker gefährlich,und Youssef wurde zur Flucht in die USA gezwungen.Direkt im Anschluss an "Tickling Giants - Humor als Waffe: Satiregegen Ägyptens Machthaber" sendet ZDFinfo ab 22.30 Uhr noch einmalden Zweiteiler "Mubaraks Ägypten" ("Kampf um Demokratie" / "Ende derDiktatur").Bereits um 20.15 Uhr bietet ZDFinfo seinen Zuschauern eine weitereErstausstrahlung mit politisch brisantem Thema. In der Dokumentation"Menschenschmuggler - Das Geschäft mit den Flüchtlingen", einerinternationalen Koproduktion des Dänischen Rundfunks mit dem ZDF,sprechen erstmals Schleuser offen vor der Kamera über ihre Geschäfte,ihre Motive und über die Jagd, die Polizei und Armee auf sie machen.Der Film zeigt, wie Anwerber und Skipper, Vermieter illegalerUnterkünfte und Geldhändler arbeiten - arbeitsteilig undhochprofessionell, allein und in Netzwerken, mit Bestechungen vonBeamten und mit Gewalt. Dazu haben die Filmautoren entlang derHauptrouten illegaler Immigration recherchiert - in der Türkei, inGriechenland, Libyen und Italien.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/giantsund https://presseportal.zdf.de/presse/menschenschmugglerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell