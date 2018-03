Ticketverkäufer und Vermarkter CTS profitiert von Online-Boom und Zukäufen

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - CTS Eventim wächst dank eines gut laufenden Internet-Kartenverkaufs und Zukäufen im Ausland im Geschäft mit Konzertveranstaltungen weiter kräftig.



Der Umsatz sei 2017 um ein Viertel auf 1,03 Milliarden Euro geklettert, teilte der im MDax notierte Tickethändler und Vermarkter von Konzerten wie "Rock am Ring", "Rock im Park" oder "Hurricane" am Donnerstag in München mit.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um fünf Prozent auf knapp 205 Millionen Euro gestiegen. Damit übertraf CTS beim Umsatz die Erwartungen der Experten, verfehlte sie aber beim operativen Ergebnis leicht. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 113 Millionen Euro knapp ein Fünftel mehr als 2016. Die Dividende soll um 18 Prozent auf 59 Cent je Aktie erhöht werden.

Unternehmensgründer, Konzernchef und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg rechnet im laufenden Jahr beim Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis mit einem Wachstum - sofern sich die gesamte Wirtschaft stabil entwickelt./zb/jha/