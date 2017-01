Erfurt (ots) - Die 20. Staffel von "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR)startet am 14. Februar bei KiKA. Ab sofort können eingefleischte Fansder erfolgreichen Internatsserie exklusive Tickets für die Previewder neuen Folgen in Erfurt gewinnen.Drei Folgen vorab in ErfurtUm Karten für die Vorab-Premiere in Erfurt zu erhalten, müssen abdem 9. Januar auf kika.de acht Fragen zu den letzten beiden Staffelnder Serie beantwortet werden. Vier Wochen lang warten jeweils abMontag neue Fragen und damit eine neue Gewinnchance auf die Anhängerder Serie. Auf mein-kika.de, der Online-Community des Kinderkanalsvon ARD und ZDF, wird darüber hinaus ein weiterer Platz auf derGästeliste verlost.Die Gewinner werden am 11. Februar nicht nur drei Folgen der neuenStaffel exklusiv vorab sehen, sondern auch Darsteller und Produzentenvon "SCHLOSS EINSTEIN" treffen und mehr über die Entstehung der Serieerfahren. Auch ein Blick hinter die Kulissen ist geplant. JederGewinner darf darüber hinaus einen Freund oder eine Freundin sowieeine erwachsene Begleitperson mitbringen. Alle weiteren Details zumGewinnspiel sind auf kika.de zu finden.Darum geht es in der 20. StaffelIn der 20. Staffel gibt es ein großes Wiedersehen mit ehemaligenDarstellern. In verschiedenen Gastrollen treten noch einmalProtagonisten aus Seelitz und aus Erfurt auf. Daneben gründen zweiEinsteiner einen geheimen Zirkel, eine neue Hausmeisterin sorgt fürÄrger und eine Gruppe ausgewählter Schüler darf für "Einsteins"großartiges Engagement in Sachen Flüchtlingshilfe nach Berlin reisen.SendehinweisKiKA zeigt die 26 Folgen der 20. Staffel "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR)ab 14. Februar montags bis freitags um 14:35 Uhr. "SCHLOSS EINSTEIN"ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbHim Auftrag der ARD unter Federführung des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKSfür KiKA. Produzentin ist Jana Gutsch (Saxonia MediaFilmproduktionsgesellschaft mbH), die Redaktion verantworten Dr.Astrid Plenk und Christa Streiber (MDR).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell