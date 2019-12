Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr - Augsburg sollte Schule machen

Straubing (ots) - Die Menschen sollen ihre Autos stehen lassen oder am bestenganz abschaffen, doch die Ticketpreise steigen 2020 weiter an. Das ist dasfalsche Signal. Augsburg zeigt auf wohltuende Weise, dass es anders geht. In derInnenstadt wird Bus- und Tramfahren ab Januar kostenlos, mit einerMobilitätsflatrate wird sich ein breites Angebot nutzen lassen, zu dem auchLeihfahrräder und Carsharing-Autos gehören. Dieses Beispiel sollte Schulemachen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4479816OTS: Straubinger TagblattOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell